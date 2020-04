Baby Etchecopar dijo que lo apartaron de Radio 10 por cuestiones políticas

El conductor expresó que fue "echado" por sus opiniones al aire después de trabajar 20 años en esa emisora del Grupo Indalo Crédito: Radio 10

Baby Etchecopar inició anteanoche su programa Basta Baby por la pantalla de A24 con un contundente editorial, en donde confirmó su salida de Radio 10, tras 20 años en la emisora. El conductor se refirió al cambio de horario que le propusieron y aseguró que no aceptó otra franja. "Así que esto viene desde hace tiempo. Hace meses que me querían echar. Decirme que me van a cambiar el horario es como decirme: 'Andate'. Yo fui y encaré: "Me están echando, hagámosla corta. Indemnícenme por los 20 años que me corresponden y listo". Más adelante señaló que primero le habían cambiado el panel de profesionales de su programa y que después le obturaban la salida de columnistas. "Yo no soy tonto. En el colegio se llama bullying , y en el trabajo hay ese tipo de cosas también", sentenció. Y agregó: "El tema es que yo no soy K, es todo por política. Esa es la realidad, no es por bajo rating y no es que la gente no me escuche".

El conductor se mostró afectado por el fin de una etapa importante de su carrera: "Hace 20 años entré a la mejor radio de la Argentina, que es para mí Radio 10. En ese lugar tuve compañeros increíbles que hoy tienen total vigencia, como el Negro Oro y Eduardo Feimann". Luego, aclaró: "Yo nunca critico a la mano que me dio de comer, pero cuando asumió Cristina Kirchner de alguna forma muchos tuvimos que entregar la radio, porque yo pensaba muy distinto y sabíamos que las cosas iban a cambiar con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y yo no me quedé por conveniencia, me quedé por amor a las paredes, por el valor que tenía para mí el lugar". Y agregó: "Tenía la esperanza de que iba a terminar el gobierno de Cristina y volverían mis amigos para juntarme con todos de vuelta".

Y también confirmó que su reemplazo será Pablo Duggan. "Hace un tiempo Duggan me pidió que le consiguiera trabajo en Radio 10 y hablé y lo incorporaron. Ahora, hace seis meses, me enteré de que querían poner a Duggan en mi horario. Así son las cosas en la vida".

Esa radio, que fue propiedad de Daniel Hadad y que hoy pertenece al Grupo Indalo, de Cristóbal López, decidió un cambio de perfil con figuras afines al kirchnerismo.