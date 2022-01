De la calle Corrientes a Mar del Plata, cinco obras de teatro para escapar de la ola de calor extremo

Suele decirse que ir al teatro hace bien. La expresión aplicaba antes de la era Covid y aplica en la actual en medio de un actividad que viene demostrando un extremo cuidado sanitario hacia sus mismos elencos como hacia el público en general. Claro que, en medio de la ola de calor, ir al teatro tiene su plus. Eso sí, siendo realista, siempre hay que confirmar a último momento que el espectáculo no se haya suspendido por algún contacto estrecho y, en el contexto actual de este martes, que haya luz eléctrica (detalle no menor). Son los tiempos que corren y que igualan a la oferta teatral tanto en Mar del Plata y Carlos Paz como en la ciudad de Buenos Aires. En este panorama un tanto incierto, hay ciertas fijas, obras que ya captaron la atención de públicos diversos que están haciendo funciones estos días en las tres plazas mencionadas.

La vida extraordinaria, Lorena Vega y Valeria Lois

Este sábado, se repone La vida extraordinaria, el elogiado trabajo que protagonizan Valeria Lois y Lorena Vega

Este sábado vuelve La vida extraordinaria, la obra escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco. Aquella que se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes y que volvió a la cartelera varias veces en Timbre 4, la sala de Boedo que dirige Claudio Tolcachir. Todas las veces que se repuso este elogiado y premiado trabajo que interpretan Lorena Vega y Valeria Lois, la sala se dio el lujo de poner el ansiado cartelito de entradas agotadas. Todo indica que ese rito volverá a tener un nuevo capítulo. Sobre los dos personajes y sus respectivas interpretaciones, la crítica de LA NACION afirmó: “Apasionadas hasta la médula, dueñas de una ingenuidad que provoca ternura y dolor, narran cuestiones de sus existencias y hasta provocan la risa. Todo vale. Son extremadamente verdaderas. Dueñas de una sensibilidad maravillosa y potentes constructoras de un imaginario frondoso”. La vida extraordinaria tiene funciones los sábados, domingos y lunes en Timbre 4, de Buenos Aires.

Un judío común y corriente, con Gerardo Romano

Gerardo Romano, en Un judío común y corriente, obra dirigida por Manuel González Gil

El disparador Un judío común y corriente, obra escrita por Charles Lewinsky e interpretada por Gerardo Romano, refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo, quieren conocer a un judío. Cuando este unipersonal se estrenó en 2015, el título de la crítica de LA NACION fue contundente: “Gerardo Romano volvió a dar clase de actuación”. Y agregaba: “El cuerpo de Romano expresa con mucha seguridad cada momento que transita el personaje. Hay mucha convicción en lo que hace y toma partido por cada opinión que el texto expresa. Lewinsky encuentra en este actor al mediador ideal para que sus ideas se proyecten, con fuerza, desde el escenario”. Las funciones de esta obra dirigida por Manuel González Gil son los miércoles, viernes, sábados y domingo en el Teatro Lido, de Mar del Plata.

Sex, de José María Muscari

Noelia Marzol y Diego Ramos, la versión de Sex en la villa serrana cordobesa

José María Muscari estrenó Sex ya hace dos temporadas. Desde un principio, fue un éxito más allá de pandemia, aforos limitados y la (neo)lógica de contactos estrechos. Esta temporada, la propuesta tiene su versión en Carlos Paz con un elenco conformado por Diego Ramos, Viviana Saccone, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Lucas Velasco y Tyago Griffo, entre otros seres deseantes. “Mi idea era romper límites y volver tangibles diferentes maneras de ver el sexo. La obra muestra el sexo romántico, el violento, el metafórico, las fantasías. Armé una troupe con mucha diversidad y complejicé la idea inicial con las propuestas, los deseos y el morbo de los miembros del equipo”, reconoció Muscari en un reportaje publicado en esta diario. Desde diciembre, Sex despliega sus fantasías de martes a jueves y los sábados y domingos en el teatro Melos, de Villa Carlos Paz.

Madres, el musical

Madres, el musical, un baby shower que se inició en el off porteño y que, ahora, esta en plena Rambla de Mar del Plata

Madres, el musical se estrenó en el circuito alternativo porteño en el que se convirtió en un verdadero éxito. El año pasado hizo temporada en el Picadero, de Buenos Aires. Como tantas obras, armó la valijas y se fue a Mar del Plata en donde se presenta en la sala principal del Provincial. El punto de partida de esta trama es un grupo de amigas que que se reencuentran en un baby shower de una madre primeriza, la más joven de un grupo de amigas treintañeras. A las inseguridades de la dueña de casa se sumarán el estrés de una, el desamparo de otra y la neurastenia de la cuarta. Lo protagonizan Viviana Puerta, Sabrina Garciarena, Flor Otero y Luly Drozdek. Una compañía 100 por 100 conformada por mujeres en una obra dirigida por Josefina Pieres. La exitosa comedia musical está haciendo funciones los viernes, sábados y domingos en el Provincial, de Mar del Plata.

Una casa llena de agua, con Violeta Urtizberea

La emoción de la actriz cuando estrenó este unipersonal en el Cultural San Martín Gerardo Viercovich

En plena década del 90, una joven estudiante de biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. A la bebé que cuida le irá contando su propia vida, sus fantasías, sus miedos, las preguntas sobre el futuro. En base a este cruce, se va armando este elogiado unipersonal que reúne a un trío de mujeres de armas tomar: la actuación de Violeta Urtizberea, la dirección de Andrea Garrote y el texto de Tamara Tenenbaum. Para el momento del estreno en la temporada del año pasado, confesó: “Me muero de nervios y felicidad. Es de los proyectos más hermosos y desafiantes que tuve en toda mi vida. Voy a estar sola en el escenario pero tranquila de saber que me acompaña el maravilloso texto de Tamara Tenenbaum que me enamoró apenas lo leí y la dirección de mi ídola absoluta, de las mejores actrices que vi arriba de un escenario, Andrea Garrote. Con ellas me subo a cualquier bondi”. El unipersonal se repone este viernes en el Metropolitan Sura, de la avenida Corrientes.