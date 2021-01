Leni González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2021 • 16:01

Relaciones peligrosas es el título de la comedia que abre el año y la programación presencial del Complejo Teatral Regina. Este doble estreno, de la sala bajo nueva gestión y de la obra del italiano Aldo Nicolaj (dramaturgo muerto en 2004, muy representado en Buenos Aires a fines de los sesenta), tiene dos protagonistas, Claribel Medina y Fabián Gianola, actor que además dirige esta puesta, con música de Martín Bianchedi.

A partir del sábado 2, con los protocolos correspondientes y en la amplia sala Mirtha Legrand, los espectadores podrán ver tres cuentos, tres historias sobre vínculos complejos con mucho humor negro. "Son relaciones que atraviesan la hipocresía y la falsedad, buscando siempre objetivos personales y no solo en una pareja", dice el actor y director, muy contento de volver a trabajar con Claribel Medina: "Me da mucha confianza, es una gran comediante, sabemos los resortes que nos mueven y se trata de un gran texto". Juntos hicieron Canciones para mirar, musical de María Elena Walsh, hace casi veinte años, y en cine, Tus ojos brillaban, de Silvio Fischbein.

Fabián Gianola hará Relaciones peligrosas, con Claribel Medina, en el Regina Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

No reconoce tener una carrera como director sino que es algo que asume "cuando se lo piden": "Me siento comodísimo en ese rol porque soy un actor que siempre está atento a todo lo que está pasando y a la totalidad el espectáculo. Es muy natural para mí, me gusta encargarme de todo. Y no interfiere en mi actuación porque siempre trabajo con asistentes de dirección de mi confianza que puedan señalar que hace falta cambiar o mejorar", dice el intérprete y director de obras como Espíritu infiel, de Noël Coward, que presentó en la temporada marplatense 2016.

Fue también en Mar del Plata pero en el lejanísimo verano 2020 donde Gianola trabajó junto con Rodolfo Ranni y otras populares figuras en el Burlesque Baires Show, en el Provincial, con dirección de Osvaldo Laport. Cuando volvió a Buenos Aires el 15 de marzo, daba por seguro que el 30 de abril el espectáculo continuaría en calle Corrientes. Pero ya se sabe lo que pasó. Dos películas, una de ellas para Netflix, Todos tienen una familia, con Diego Peretti, también fueron canceladas y pospuestas para el futuro más cercano posible. Durante los meses de aislamiento, Gianola no hizo streaming sino que volvió a radio Colonia donde ya había conducido un programa en 2019.

Ese año, el 2019, resultó complejo para el actor. Dos mujeres lo denunciaron ante la Justicia por abuso sexual, la actriz Fernanda Meneses (trabajaron juntos en El kioskito de Fabián, por Canal 9, en 2015) y la locutora Viviana Aguirre (en radio Colonia, en 2019). Según el abogado que lo representa, Juan Pablo Fioribello , el mismo de Moria Casán y Andrea del Boca, son causas inexistentes: en ambos casos, los testigos declararon a favor de su cliente y en ningún momentos fue llamado a declarar. "Calculo que están a punto de archivarse, es muy claro el panorama", dice el penalista consultado por LA NACION porque Gianola prefiere no hablar del tema: "Yo seguí mi vida naturalmente, si bien las calumnias afectan pero la familia y tus compañeros de trabajo saben quién sos. Mi vida no cambió, esa es mi realidad".

"Las calumnias afectan pero la familia y tus compañeros de trabajo saben quién sos", afirma Gianola Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Como otros famosos que se acercaron a la política, en 2013 fue candidato a diputado en la lista de Sergio Mazza, del Frente Renovador y actual presidente de la Cámara de Diputados. No obstante, asegura que fue por única vez: "Estoy totalmente alejado de la política. Eso fue un apoyo nominal, nunca quise tener un cargo, a Mazza le dije que quería ir después del número 20 en la lista para no entrar, me interesaba el apoyo, no el cargo. Nunca estuve vinculado". Si se decepcionó de la política antes, durante o después de aquel momento, la respuesta es "toda la vida". "Desde que tengo uso de razón, la política, en general, termina siempre decepcionando a la gente. Veamos el mundo, cada vez está peor, cada vez hay más pobreza y violencia, nunca la política fue la solución, finalmente decepciona". Por otro lado, no se siente perjudicado por las diferencias ideológicas en el gremio artístico entre kirchneristas y anti. "Para nada, lo vivo con naturalidad, cada uno con su opinión, trabajé con actores y actrices que opinaban distinto de mí y todos mantuvimos la lógica y el profesionalismo necesarios para dar opiniones", dice.

Hijo del actor Beto Gianola, Fabián es padre de Camila, de 25, y de Nicolás, de 22. Ninguno de los dos eligió la actuación: Camila canta y es compositora pero "como hobby" y Nicolás estudia Comercio exterior. "Lo que importa es que sean felices, que hagan lo que les guste, eso lo disfrutamos como familia", dice, todavía apenado por la muerte de su amigo Carlos Andrés Calvo, con quien trabajó en Risas en el piso 23 (1994), Taxi (2004) y Taxi 2 (2008/9): "Ya no podía más, era una muerte anunciada. Una persona de un carisma poco común, muy querido, y verlo así era muy triste".

Entrevista con Fabián Gianola en 2008. 01:56

Cara del primer TVR desde 1999 a 2004, dos veces por semana, junto con Claudio Morgado, Gianola no extraña "para nada" la conducción televisiva. "Fue un exitazo ese programa, gané un Martín Fierro y un premio Clarín como conductor. Después hice Mar de fondo tres años, todo bien. Pero no me instalo en lo que hago, tengo prioridades y necesidades que van cambiando", dice. Por lo que no se siente especialmente afectado es por el cambio de paradigma del humor. La ampliación de derechos y la visibilidad de grupos minoritarios desactivaron estereotipos que ya no resultan graciosos. "Nunca he tenido un problema ni he meditado cambiar un personaje o una historia. No soy humorista, soy actor, no hago humor, hago comedia. Recibo un texto que ya ha sido tamizado por lo que yo no cambio nada, veo si acepto el papel o no", dice el actor que desconoce si se podría volver o no a hacer de la misma manera el personaje gay que interpretaba en la comedia La familia Benvenuto a principio de la década del 90 y por el que ganó su primer Martín Fierro como actor de reparto. "No lo sé, como no los hago, no sé que diría hoy la gente. La capacidad de reírnos de nosotros mismos siempre está latente, me parece más un miedo que una realidad, ¿las suegras se enojan si hay un chiste de suegras? No lo sé", responde.

Por ahora, la energía está puesta este verano en Relaciones peligrosas. Y con seguridad y sereno, repite que el teatro no contagia: "Caminás por Palermo un viernes a la noche y está lleno de gente de todas las edades, pegada una a la otra. En cada función, se toman muchos recaudos por una hora o dos de espectáculo. Comparalo con un viaje en micro de larga distancia. El teatro no contagia, ya pasamos la prueba, si hay rebrote que las autoridades no se agarren de la vuelta del teatro".

"La película me desilusionó", dice Gianola Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

PARA AGENDAR

Relaciones peligrosas, de Aldo Nicolaj y dirección de Fabián Gianola. En el Complejo Teatral Regina (Santa Fe 1235), viernes y sábados, a las 21.30, y domingos, a las 20.30. Desde $ 1000, por Plateanet.

