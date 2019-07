La locutora Viviana Aguirre, compañera del actor en el ciclo radial Estamos de vuelta lo acusó de abuso sexual

Luego de que este jueves se hiciera pública una segunda denuncia penal contra Fabián Gianola por abuso sexual, el abogado del actor, Juan Pablo Floribello, salió a calificar la denuncia de "fantasiosa".

Por la tarde, en Incorrectas, el programa conducido por Moria Casán, la locutora Viviana Aguirre contó que realizó una denuncia penal en contra de Gianola y describió cuál fue la situación que no solo la incomodó sino que sirvió como disparador para llevar el caso a la justicia: "Yo trabajaba de columnista en la radio, y estábamos al aire. De pronto, me mete la mano en la cola y yo me sobresalto. (...) Hice denuncia penal en la Justicia porque el tipo es un acosador en serio. Ese día me dio mucha vergüenza. No lo hablé más con él. Y después de eso dejé el programa, no fui más a la radio".

Sin embargo, el letrado que desde hace un tiempo se encuentra muy cerca de Andrea Del Boca, aseguró que ni él ni su patrocinado han recibido ninguna notificación. "Nos enteramos por los medios. Es absolutamente falso este hecho", expresó en diálogo con LA NACION.

"Según cuenta esta mujer, esto pasó en un estudio de radio que está repleto de cámaras. Es una cosa insólita. Lo que más me llama la atención es que este tipo de denuncias se está transformando en una moda muy peligosa, porque los abusos sexuales, la violencia de género son temas aberrantes", indicó.

Fabián Gianola y Viviana Aguirre junto a sus compañeros de Radio Colonia

Aguirre y Gianola conducían juntos el programa radial Estamos de vuelta, por Radio Colonia. La denuncia de la locutora se suma a la acusación penal que realizó contra Gianola la actriz Fernanda Meneses y a la abultada lista de excompañeras del actor que expresaron no haberse sentido del todo cómodas trabajando junto a él.

"Yo defiendo a muchas mujeres que son víctimas de violencia de género en mi estudio, y también víctimas de delitos sexules. Entonces, los hechos verdaderos se ven empañados por este tipo de denuncias completamente tendenciosas", expresó Fioribello, y afirmó: "Estaría bueno resaltar que este tipo de denuncias tienen siempre como blanco a gente que tiene una altísima popularidad o gente que tiene plata".

"Nunca se denuncia por abuso sexual a un linyera. Lamentablemente, buscan gente con mucha notoriedad pública o con mucha plata; en este caso, se trata de ambas cosas. Esta es una denuncia completamente fantasiosa, porque nadie puede creer que en un estudio de radio, rodeados de gente, alguien va a cometer un delito de este tipo", indicó Floribello.

Al respecto, aseguró que tanto "los dueños de la radio" como "los compañeros de Gianola se comunicaron con él para solidarizarse y decirle que esto es un disparate".

Sobre los pasos judiciales a seguir, el abogado adelantó que "no va a haber acuerdo, ni plata ni nada".

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esta moda de denunciar cosas falsas va a terminar en la Justicia, más allá de las denuncias por daños y perjuicios que va a presentar el señor Gianola contra esta gente que dice estos disparates", agregó.

"Yo no defiendo gente que haya cometido delitos sexuales, porque son delitos aberrantes Y este no es ese caso. Ya nos está llegando información de compañeras y amigas de esta persona, mensajes en los que está avisando risueñamente sobre esta denuncia. Es insólito, que se use la Justicia para este tipo de cosas es preocupante", reveló.

Por último aseguró que Gianola "está absoluatmente tranquilo" y aunque aclaró que "por supuesto que no lo tomó en broma", aseguró que la denuncia es "una payasada".

