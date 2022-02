Luis Brandoni: el golpe de suerte por el que cambió de decisión y la posibilidad de filmar con De Niro

La historia de El acompañamiento, la obra que protagonizan Luis Brandoni y David di Nápoli, está íntimamente ligada al tiempo de la llamada “nueva normalidad” en el teatro. En aquella histórica noche del 13 noviembre de 2020, la obra basada en un texto de Carlos Gorostiza fue, junto a una propuesta de Flavio Mendoza, una de las primeras que volvieron a recibir al público en las salas luego de la larga cuarentena. A partir de ese momento es la única obra, con algunas interrupciones, que se ha mantenido en cartel desde ese momento. Para la temporada en Mar del Plata, la obra que dirige el mismo Brandoni se trasladó del Multiteatro Comafi al teatro Bristol, ambas salas del productor Carlos Rottemberg.

Por falta de público, Brandoni había decido dar por terminada su temporada en Mar del Plata este fin de semana. Sin embargo, hoy al mediodía, el ganador del Premio Estrella de Mar 2022 como mejor actor protagónico en comedia dramática, se reunión con Rottemberg. Ante el aumento de la audiencia teatral que se está produciendo en todo el país luego de la baja de contagios y la buena recepción que tuvo la obra en estas últimas semanas decidieron continuar hasta fin de mes.

"En rigor a la verdad, a nosotros no nos fue bien durante la temporada, pero en estos últimos días pudimos triplicar nuestros ingresos", comenta Luis Brandoni Hernan Zenteno - La Nacion

“Teníamos previsto hacer una gira en marzo con la obra, pero no se pudo concretar por motivos económicos”, sostiene Luis Brandoni en diálogo con LA NACION. “En rigor a la verdad, a nosotros no nos fue bien durante la temporada. Pero, a partir de la semana pasada y lo que pasó estos últimos días de funciones, pudimos triplicar nuestros cifras. Por eso mismo decidimos seguir hasta Carnaval. Por otra parte, le tenemos un gran cariño a este espectáculo. Desde que lo estrenamos hemos pasado por cada una de las etapas con cambios de protocolos, aforos diversos, contagios y el mismo temor del público del cual todavía quedan algunos ecos. Por suerte, toda esta situación se está superando y nosotros queremos darle un una buena despedida a esta obra que se la dedicamos al gran Carlos Carella”.

-¿Habrá influido el hecho de que haya ganado un premio Estrella de Mar al aumento de localidades para ver El acompañamiento?

-Es posible. Hasta hace unos años era impresionante el resultado que tenía haber ganado un Estrella en las boleterías, pero la pandemia cambió todo. No solamente en el teatro, pasa también en el cine. Indudablemente, se ha perdido el hábito de ver una película o un espectáculo teatral.

-¿Volverán a presentar la obra en el Multiteatro Comafi, punto inicial de todo este recorrido?

-No creo que volvamos porque tengo un compromiso de hacer una serie de cinco capítulos para Disney+ que dirigirán Gastón Duprat y Mariano Cohn, (Gastón ya me había dirigido en la película Mi obra maestra) a partir de abril. Se llamará Nada. Eso serán muchas horas de grabación y yo ya no tengo edad para hacer cine y teatro al mismo tiempo.

Sobre ese proyecto, el actor tuvo este domingo una reunión por Zoom. Según algunas fuentes, aspecto sobre el que Brandoni decide no hacer ninguna declaración, quien podría sumarse a un capítulo de Nada (proyecto que será dirigido por la dupla de cineastas que vienen de trabajar con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez en Competencia oficial) sería su amigo Robert De Niro, a quien conoció en Buenos Aires cuando el actor norteamericano vino a presentar la película Toro Salvaje, que dirigió Martin Scorsese.

En aquella oportunidad el famoso actor entabló amistad con el desaparecido actor y director Lito Cruz, quien invitó a De Niro a comer un asado en el que la estrella de Hollywood estuvo rodeado de Federico Luppi, Hugo Arana, Betiana Blum, Víctor Laplace y el mismo Brandoni. A los días, fue al actor de El acompañamiento quien invitó a De Niro a visitar Casapueblo, en Punta del Este.

En 2015, Robert De Niro, recordado por películas como Taxi Driver y Buenos muchachos, llegó a la Argentina para pasar las Fiestas junto a su familia. Aquella vez, invitado por Brandoni, conoció la Casa del Teatro en donde grabó para apoyar este notable emprendimiento. Pasaron la Navidad juntos. Quizás, los viejos amigos vuelvan a verse las caras nuevamente en Nada. Pero, para eso, falta. Actualmente las energías de Luis Brandoni están en seguir apostando al teatro en Mar del Plata con la ilusión puesta en remontar esta temporada de verano tan cambiante y que El acompañamiento tenga un cierre digno a toda su trayectoria.