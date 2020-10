Jagged Little Pill, el espectáculo inspirado en un álbum de Alanis Morisette, fue el que obtuvo mayor cantidad de nominaciones Fuente: AP

Hoy al mediodía se conocieron los nominados a la 74 edición de la entrega de los Premios Tony, algo así como los Oscar del teatro norteamericano. Inicialmente la ceremonia se iba a realizar el 7 de junio, en el Teatro Radio City, de Nueva York, pero el coronavirus hizo que todo es cronograma estallara por los aires.

Los teatros de Broadway cerraron el 12 de marzo, paralizando todas las producciones, incluyendo 16 que todavía no se habían estrenado. Durante este lapso, los productores han extendido en tres ocasiones el cierre de Broadway. En estos días se anunció que la actividad en la Gran Manzana recién volverá en mayo del año próximo. En medio de este escenario tan complejo, los organizadores de este esperado galardón anunciaron a fin de agosto que la ceremonia de las nominaciones iba a ser emitida por YouTube. "El espectáculo debe continuar, no importa cómo. Y así sucederá", dijeron. Bien, llegó el día.

"El teatro siempre sobrevivirá", dijo James Monroe Iglehart, ganador del Tony en 2014 por Aladdin, apenas comenzó la corta transmisión durante la cual se fueron nombrados a todos los espectáculos nominados sin sumar imágenes de esas grandes producciones. "No se preocupen, Broadway volverá", insistió el actor casi al final.

Luego de los 14 minutos de la transmisión se completó el podio de las producciones más nominadas. En lo más alto figura Jagged Little Pill seguido por Moulin Rouge! The Musical en carrera por el mejor musical. La primera -obra que trata sobre una familia suburbana que lucha con problemas de adicción, agresión sexual y conflictos raciales cuyo texto está inspirado en un álbum de Alanis Morisette- obtuvo 15 nominaciones a los premios Tony. Por su parte, Moulin Rouge! The Musical, una exuberante producción teatral sobre un club nocturno de París de principios de siglo, recibió 14 nominaciones. El podio se completa con Tina: The Tina Turner Musical (el montaje que recrea la vida de la gran cantante) y Slave Play, ambas con 12.

Con 14 nominaciones Moulin Rouge fue el segundo montaje con mayor cantidad de nominaciones para los Tony Fuente: AP

El listado se completa con The Inheritance, con 11; A Soldier's Play, con 7; The Sound Inside, con 6; A Christmas Carol, con 5; Betrayal y Sea Wall / A Life, con 4; Frankie y Johnny en el Clair de Lune, Grand Horizons, Linda Vista y The Rose Tattoo, con 2; y Mi nombre es Lucy Barton, con 1.

El número de espectáculos en carrera fue tan reducido (18 frente a los 34 de la temporada pasada) que en la categoría de mejor actor de un musical solamente figura Aaron Tveit, de Moulin Rouge! The Musical. Junto al actor de Los miserables figuran nombres de peso como Audra McDonald, Laura Linney, Mary Louise Parker, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Jonathan Pryce y Michael Shannon.

De la entrega de los Tony poco se sabe. Algunos estarían pensando en diciembre, pero lo seguro es que, como sucedió con los Emmy, se trate de una ceremonia virtual.

