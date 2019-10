La vedette confirmó la crisis con su marido, el personal trainer Leandro Herrera

A dos meses de su casamiento, los rumores de una crisis entre Mónica Farro y su marido, Leandro Herrera, empezaron a sonar fuerte en el medio. Sin muchas vueltas, la vedette lo confirmó, aunque aseguró que por el momento no están separados.

"Crisis hay todos los días. Se fue una semana a dormir a otro lado, ayer se fue de vuelta, pero acá estamos, nosotros seguimos. La convivencia es complicada pero estamos bien, estamos viviendo la vida. Yo ahora me voy 4 meses de temporada, así que si quiere estar solo y yo también, ahí vendrá la separación", disparó la actriz, que formará parte del elenco de la comedia que encabezarán Carmen Barbieri, Marcelo de Bellis y Sol Pérez en Mar del Plata.

En cuanto a los motivos que desataron el conflicto en la pareja, confesó: "Hay crisis. La gente va cambiando, va tolerando menos cosas. ¿Viste que dicen que te casas y todo cambia? Bueno, te casas y todo cambia. Antes si me enojaba le decía 'te vas'. Ahora vive conmigo y es el hombre de la casa, entonces no le puedo decir 'te vas'; ahora se muda de cuarto. Después uno se cruza y es divertido", bromeó, entre risas.

Sin saber qué va a pasar en un futuro, aclaró que separarse no está hoy en sus planes: "Yo me casé, no me voy a divorciar por lo menos hoy. Estoy como que quiero estar sola y bueno, no sé... No sé en qué va a terminar esto, por ahora vivimos el día a día. Me estoy encontrando de vuelta conmigo misma y él esté en el proceso también", remató.