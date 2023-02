A la Barbarossa: la decisión de la producción que habría generado una fuerte interna entre sus panelistas

escuchar

La llegada de Pía Shaw y de Gastón Trezeguet a las mañanas de Telefe no fue la única novedad que trascendió sobre A la Barbarossa de cara a la temporada 2023. Según confirmó Laura Ubfal en Intrusos en el Espectáculo, este año los panelistas rotarán, y la nueva modalidad no sólo molestó a más de un panelista sino que, además, generó internas dentro del ciclo .

El ciclo que conduce de lunes a viernes Georgina Barbarossa y que surgió en reemplazo del programa que tenía a Florencia Peña cómo figura principal, logró afianzarse en el horario matutino de Telefe. Primero cubriendo temas policiales y ahora con las novedades y la cobertura de todo lo que sucede en Gran Hermano -programa insignia del canal-, el show de Georgina se ganó un lugar en la TV gracias al buen rating. Y mientras desde la gerencia buscan ampliar el staff, según Ubfal en el programa la idea causó malestar.

“Hay lugares donde las mesas son pequeñas, no hay lugar y todos quieren hablar. Van a hacer rotación”, disparó ayer la periodista de espectáculos en el estudio de América TV. “Hay algo que se nota mucho al aire porque vienen gritando, poniendo malas caras... Y mucha gente levantó el teléfono como diciendo ‘yo en estas condiciones no sigo’”, agregó de inmediato Florencia de la V.

“ Se había hablado de que se iba del programa Lío Pecoraro; nada que ver. Nadie se va. Por ahora siguen todos en la mesa. Entró Pía Shaw y ahora vuelve de vacaciones Analía Franchín. En la mesa están: Georgina, que es la conductora; Paulo Kablan, que no lo mueven porque es el especialista en policiales; Lío Pecoraro, que va a tener un día franco; Noe Antonelli, que también va a tener un día franco; Nancy Pazos, Gastón Trezeguet y Pía Shaw ”, completó Ubfal.

Conflicto interno

“La guerra del panelista”, presentó hoy el tema Florencia de la V. Luego, se preguntó si está bien o mal que les den a los participantes del programa días libres. “Está mal”, acotó contundente Marcela Tauro, al tiempo que Maite Peñoñori confirmó que le van a dar un día libre a cada panelista -salvo a Kablan- porque no entran todos en la mesa. Además, contó que el sueldo va a ser el mismo, que sus contratos no se van a modificar y que la participación periódica de personajes como Alfa o Coty, los exparticipantes de GH que suelen ocupar un espacio en la mesa, es esporádica y llegará a su fin cuando termine el reality.

Con el objetivo de contar con la palabra de los protagonistas, un movilero fue en busca de varios de ellos. “¿Preparada para la rotación?”, le preguntó Gonzalo Vázquez a Noelia Antonelli. “Yo lo tomé como algo súper natural. No sé por qué se hizo tanto revuelo”, arrancó, aunque de inmediato se corrigió y apuntó contra Ubfal. “En realidad sí sé, porque dijeron cualquiera”, explicó.

Noe Antonelli

Además, la periodista se mostró molesta porque Ubfal aseguró que se iba a hacer móviles de una forma que ella entendió despectiva. “Siempre hice móviles, me encanta hacerlos. Lo que sí me molesta es que se use eso como para bajarle el precio a la gente”, completó.

Por su parte, Lío Pecoraro confirmó que el lunes será su día libre y que le viene “bárbaro”. Además, explicó que son muchos y que está buenísimo el tema de la rotación. Por último, Paulo Kablan, el especialista en temas policiales y único panelista que estará todos los días, le bajó el tono a la polémica: aseguró que estar cuatro o cinco días es lo mismo y se desentendió de los conflictos.

Sobre el final de tema, en la mesa analizaron los cambios en el programa matutino. “Dejan fijos a los que ellos consideran más figuras que el resto”, analizó Karina Iavícoli. “No está mal”, acotó Marcela Tauro, y ambas remarcaron que frente a una noticia de último momento los más experimentados y los que trabajan en la TV hace más tiempo son los más indicados para afrontar el vivo.

