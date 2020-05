Sin poder firmar el divorcio por la pandemia, la ex pareja pasa la cuarentena bajo el mismo techo

Tras el desmayo que sufrió hace unos días , Adriana Aguirre habló con Intrusos y contó cómo se encuentra de salud. Vía Skype y, acompañada por Ricardo García , la vedette explicó los motivos por los cuales está conviviendo con su ex durante la pandemia .

"Fue bastante complicado. Hace un tiempo que vengo sufriendo estrés por muchas cosas que vienen pasando. Yo tenía temporada de teatro hasta Semana Santa y con la cuarentena se canceló todo y quedé aislada en Mar del Plata. Ricardo, que también se encontraba allá, vino y se quedó en el departamento porque aún no pudimos divorciarnos . Por la pandemia, no pudimos firmar los papeles", comenzó a relatar Aguirre ante la mirada atenta de su exmarido.

Luego del preámbulo inicial para contextualizar la situación y explicar la acumulación de estrés que viene viviendo hace meses, la actriz hizo referencia al desmayo que sufrió días atrás. "Tuve un pico de estrés muy fuerte y se me juntó la presión mínima con la máxima. Se me aflojaron las piernas y caí redonda en la puerta del baño. Gracias a Dios mi cabeza dio sobre la alfombra y amortiguó. Lo llamé a Ricardo, que por suerte me escuchó, me levantó del piso y me trajo hasta el comedor. Me dieron un café y llamaron al médico. A los 20 minutos llegó la ambulancia y por suerte me atendieron muy bien", detalló Aguirre.

Sin embargo, la actriz enseguida explicó los verdaderos motivos de su estado de salud: "Le tengo pánico al Covid-19. Sé que hay que tenerle respeto y no pánico. A partir del lunes empiezo a hacer terapia para superar este temor que tengo. El pico de estrés fue producto de la pandemia y del encierro. Ustedes saben que yo soy una persona hiperactiva. Ayer mi médico me dio un permiso para salir a caminar una cuadras", advirtió cansada del encierro.

En cuanto a cómo es la convivencia con su ex en cuarentena, expresó: "Tenemos que pasarla juntos, no tenemos otra opción. Él está como incómodo. Es difícil la convivencia así. No me maltrata pero grita mucho", lo acusó públicamente. Enseguida, su relato fue interrumpido por García, quién -a pesar de algunos gestos- se mantenía callado desde el inicio de la entrevista: "Antes de la nota me dijo que no hable. Primero, fue la convivencia en Mar del Plata. Yo no podía bancarme otro departamento entonces fui a vivir con ella y ahora acá. Pasa que tenemos un montón de problemas. Las cuentas hay que pagarlas y el que se encarga de todo siempre soy yo. Yo siempre estuve atrás de Adriana, cuidándola y resolviendo todo", se justificó.

Antes de que estalle el conflicto entre ambos, Adrián Pallares hizo una pregunta un tanto filosa: "¿Es verdad que están conviviendo junto a la novia de Ricardo?". Horrorizada por la pregunta, Aguirre desmintió la información y aclaró: "De ninguna manera. No puede existir en la mente de nadie eso. Él mantiene su relación pero podemos obviar el tema de esta señora porque me resulta muy desagradable", concluyó molesta.