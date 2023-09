escuchar

Es una época muy difícil para la pantalla chica en general, pero para eltrece el panorama se complicó aun más que en otros años. Su grilla de programación tiene serios problemas para conquistar televidentes y en las distintas franjas del día hace malabares para no quedar relegado, ya no al segundo lugar sino al tercero. Adrián Suar y sus colaboradores en lo que va del año tuvieron que reajustar los horarios de los programas en varias ocasiones para intentar así revertir los magros números de rating. Y ahora nuevamente tienen otra encrucijada, que lo hará mover las fichas de su espacio más preciado: el prime time.

Desde el próximo lunes, la flamante ficción Buenos chicos dejará el horario de las 21.15 para pasar a las 23.15 -horario que ocupa actualmente ATAV 2, pero que se despide mañana de la pantalla- y así Guido Kaczka con Los 8 escalones de los tres millones recuperará el horario de las 21.30 y competirá directamente con Bailando 2023 (América) y Got Talent Argentina (Telefe). Y todo esto ocurre a solamente tres semanas del estreno de la nueva producción de Polka, que si bien no le iba tan mal en materia de rating, no lograba superar a sus competidores [especialmente a Marcelo Tinelli]. Pero con el agravante de que Kaczka estaba haciendo sus peores promedios de rating en el horario de las 22.15 y él siempre fue un caballito de batalla del canal a la hora de salir a rescatar franjas horarias.

Esta nueva tira de Polka debutó el 11 de septiembre, a las 21.15, y en su estreno hizo un buen promedio de 9,1 puntos y luego se mantuvo alrededor de los 8. Sin embargo, en los últimos días bajó sus números aún más, y Kaczka no logró ni tener las cifras que hacía antes de su cambio de horario ni sostener el número que le dejaba la ficción. La competencia con Tinelli se volvió demasiado cuesta arriba para eltrece y claramente lo dejó en un lugar muy incómodo. Así que con este reajuste de horarios piensan no solo recuperar los puntos de rating perdidos de Los 8 escalones de los tres millones sino también conseguir un público un poco más adulto para Buenos chicos. De todas maneras este es el primer paso que dan para cuidar al prime time del canal, si los resultados no son los esperados y América sigue ubicando a “Bailando 2023″ en el segundo lugar entre los programas más vistos de la noche, ya están analizando otra medida a tomar, una más arriesgada: el enroque Kaczka-Darío Barassi.

¿El próximo paso será Barassi por Kaczka?

Darío Barassi, en ¡Ahora Caigo!, un ciclo entretenido que las autoridades de eltrece ven con buenos ojos si no funciona la nueva grilla nocturna Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Si bien están esperando que funcione la nueva grilla del prime time, Marina Calabró desde su columna del programa Lanata sin Filtro (Mitre) comentó que la situación de Kaczka se podría agravar con el regreso de Laurita Fernández a la pantalla chica. La actriz y conductora debutará el próximo lunes 9 de octubre, a las 22, por la pantalla de elnueve con Bienvenidos a ganar. Este ciclo es un formato de Kuarzo, misma empresa que dirige y produce a Kaczka, y apunta a públicos parecidos.

“Laurita hizo Bienvenidos a bordo en eltrece y ahora arranca, en octubre, con Bienvenidos a ganar. Entonces, en eltrece están odiados con que tenga el mismo nombre y con que sea una producción de Kuarzo. Esta idea de Kuarzo compitiendo contra sí mismo”, explicó Calabró.

“Que la productora esté compitiendo con los productos de eltrece no les termina de cerrar, así que me dijeron que la relación está ahí, tirante”, señaló la periodista para luego sumar que el canal podría tomar la decisión de cambiar Los 8 escalones... de su horario en el prime time al de las 18.15, que ahora ocupa Darío Barassi con su envío ¡Ahora caigo! y este quedarse con la franja nocturna más competitiva. En la televisión actual no está dicha nunca la última palabra y todo es un día a día.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION