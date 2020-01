Adriana Salgueiro habló sobre su salud e hizo una inesperada revelación

Adriana Salgueiro contó cuál es el padecimiento que viene aquejándola desde hace un tiempo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 23:19

A propósito de los inconvenientes de salud que llevaron a Antonio Gasalla a suspender las funciones de la obra que venía presentando en Mar del Plata, Adriana Salgueiro hizo este jueves una importante revelación: "Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo".

"Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar", contó la panelista de Confrontados. A su vez, explicó que su padecimiento tiene que ver con su alta exposición al sol. "Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo", confió.

Sin embargo, aclaró que desde hace un largo tiempo dejó de lado aquella práctica y hoy evita estar en contacto directo con los rayos del sol: "Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda".

"La palabra cáncer da miedo, a mí me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma", confesó la actriz, e intentó llevarle tranquilidad a sus seguidores: "Hablaron de hacer por mí una cadena de oración y yo estoy perfecta".

"Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina", cerró.