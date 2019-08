Amalia González buceó en la historia de amor que la unió a Guillermo Coppola y opinó sobre el conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia Fuente: Archivo

26 de agosto de 2019 • 19:36

Amalia "Yuyito" González recordó esta tarde los cinco años de amor que compartió con Guillermo Coppola, con quien tuvo a su hija Bárbara. "Nos separamos cuando ella tenía tres meses", les dijo a Denise Dumas y José María Listorti, en Hay que ver, por El Nueve. Y se retrotrajo a los '80, dando detalles de esa relación.

"Cuando nos conocimos no había divorcio y Guille estaba casado y separado, claro. Fue a mi casa, habló con mis padres, porque yo vivía con ellos y lloré mucho cuando me fui. Estaba muy enamorada de Guillermo", relató la exvedette. "A mi papá mucho no le gustaba al principio, pero Guille es muy simpático y se compra a cualquiera; lo quisieron mucho".

González también dio detalles de cómo se cruzaron sus caminos: "Nos conocimos en el '83 cuando yo trabajaba en La peluquería de Don Mateo y era la chica del momento. Él trabajaba en el banco. Fui yo la que lo hizo famoso. Era muy celosa y él, mujeriego, muy seductor. Al año nos fuimos a vivir juntos y en el '87 nació Barbarita. Tres meses después no separamos y fue muy triste para los dos. Ser mamá me cambió la cabeza, me generó mucha responsabilidad y, de alguna manera, sentí que no tenía que ver con la dinámica de la vida que llevaba con Guillermo. Entonces era una mujer desbordada emocionalmente. Muy diferente a lo que he logrado ser hoy", aseveró.

"Yuyito" también habló del mito de las muchas mujeres que rodean a los jugadores de fútbol. "Ahora las mujeres no son tan sometidas como antes. Los jugadores escondían un poco a sus mujeres y a la familia; eran para los ravioles de los domingos. Y no importaba si estaban casados y se tiraban una canita al aire. Hoy el varón no tiene vergüenza de mostrar que se enamora. Antes era más machista", reflexionó.

Finalmente, en referencia a los dichos de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez, sobre Claudio Paul Caniggia, opinó: "Cuando nos separamos con Guillermo, yo iba a los programa y me controlaba bastante para no decir cualquier cosa. Por mi hija, mis padres. Aprendimos a preservar nuestras cuestiones familiares. Y eso bueno fue muy bueno para Bárbara, porque creció sin broncas. De todas maneras, ahora estoy más 'buena' que antes y tuve que trabajar el tema".