Andrea Del Boca y Dady Brieva, sobre su trabajo en El sodero de mi vida: "Nos pagaron con electrodomésticos"

Como una manera de recuperar a las parejas emblemáticas de nuestra ficción, Jorge Rial reunió virtualmente en Intrusos a Andrea del Boca y Dady Brieva , protagonistas de El sodero de mi vida , tira que se vio durante el 2001 por eltrece.

"Sofía Campos y Alberto Muzzopappa eran personajes entrañables. Cuando filmamos la película Apariencias , con Adrián Suar, él me propuso hacer una ficción con Dady y me encantó porque yo amo la comedia. Pero quedé embarazada y Adrián me dijo que si aceptaba, él me esperaba. Y así fue. Anna nació en noviembre del 2000 y en febrero del año siguiente empezamos a grabar", contó Andrea.

Dady también aportó recuerdos: "Fue el programa más visto de la televisión argentina de ese año. Adrián se inspiró en un personaje que salió en un canal de cable que se llamaba El aguante y había un gordo que se llamaba Muzzopappa, un barrabrava. Yo le dije que quería que fuera peronista. Fui un mes a dar vueltas en un camión de una sodería para ver cómo era el trabajo".

Andrea remarcó que fue una época complicada de su vida: "Mi hija era muy chiquita y yo estaba movilizada. Pero Dady fue un gran compañero. Recuerdo que la novela se estiró y grabamos en plena crisis de diciembre del 2001 con personal de seguridad. Y terminaron pagándonos con electrodomésticos, porque el país se caía a pedazos".

"Una semana antes que saliera supimos que iba a ser un éxito. Andrea volvía a la tele después de mucho tiempo y yo protagonizaba como galán, algo muy gracioso", asumió Brieva.

"¿Hubo tensión sexual?", preguntó Rial. "De mi parte, desde el primer día. Con esos morrones que tiene de labios y esa piel blanca. La vi prácticamente desnuda en una escena de amor. Ella me enseño a besar, a pararme frente a la cámara. Yo le iba al labio de abajo, y una vez me dijo que no sea animal", dijo él con desparpajo. Y ella agregó: "Siempre fue muy buen compañero y me sentí respetada, pero Dady nunca había hecho una ficción romántica. Así que le expliqué cómo eran los besos porque hice un curso de besos en los Estados Unidos y Dady terminó siendo George Clooney".

Finalmente, rememoraron el día que tuvieron sexo en la ficción: "Antes que nada quiero decir que Andrea se bancó sus problemas con el papá de la nena, con citaciones en la justicia. Fue muy guapa Andrea. Dicho esto, les cuento que el día que hicimos el amor era una noche de lluvia, y a la mañana siguiente me iba de vacaciones con mi familia a San Martín de los Andes. Era una sola escena y ella se enganchó con una sábana blanca, se cayó y no se podía hacer la escena. Fue medio tragicómico pero terminamos bien, engrampados como un sifón con carcasa. Yo la cuidaba mucho y ella se sentía cómoda", relató el actor. Y Andrea asintió: "Estaba envuelta en una sábana y como soy torpe y me llevo todo por delante, pisé la sabana y me rompí la rodilla".