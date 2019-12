El coreógrafo disparó duro contra su excompañera en el jurado del "Bailando por un Sueño", Graciela Alfano Crédito: Instagram

Este mediodía, Aníbal Pachano estuvo como invitado en Intrusos y, tras hacer un repaso por su carrera, el bailarín habló de su estado de salud y disparó nuevamente contra su excompañera en el jurado de "Bailando por un sueño", Graciela Alfano.

"Si te metés con mi familia y con Sofía [Pachano, su hija], me enojo. Primero porque tengo una hija súper talentosa que esta al pie del cañón a mi lado. Segundo, porque no es ninguna improvisada. Bailó en la panza de su mamá, es una chica que trabaja mucho por su carrera. A veces le cuesta entrar en este circo, pero está aprendiendo", comenzó Pachano, quién enseguida contó cómo es la relación con su hija día a día. "No me cuenta nada. Todo me voy enterando por afuera. Tengo un espía que cada tanto lo extorsiono para que me cuente si tiene novio", lanzó, entre risas.

En cuanto a su estado de salud, advirtió: "Ya estoy en otra etapa. Aprendí que tengo una enfermedad que tiene que ver con lo emocional (.). Cuando me enteré del cáncer, le dije al médico: 'Decime la verdad, no te voy a preguntar cuánto tiempo me queda, pero decime qué tengo'. Ahí lloré un poquito y enseguida lo pasé al humor", confesó el artista que este año brilló en el BAR del "Súper Bailando".

"Además de las dos manchitas en los pulmones, tenía seis tumores en la cabeza. Recuerdo que me operaron y cuando salí del quirófano empecé a hablar como un loro. Les dije: 'Yo no voy a ir a terapia intensiva ni en pedo, eh'. Después tuve que hacer rayos", explicó con lujo de detalles. Tras asegurar que hoy se encuentra muy bien ("solo mis bronquios quedaron medio afectados, entonces me tengo que cuidar mucho de los cambios de temperatura"), el artista dio un mensaje esperanzador a todos los que están pasando por un momento de salud complicado: "Tengan fe. Si uno está bien con uno mismo, se recupera de todas las cosas".

Inevitablemente, el repaso por su trayectoria y sus enfermedades, hizo que el "hombre de las galeras" recuerde el duro enfrentamiento que hace unos años tuvo con Graciela Alfano, quien en 2010 develó en los medios que Pachano era portador de VIH. "Hay que tener respeto. Fue difícil enfrentar la situación. Alfano sigue ninguneando mi enfermedad", dijo, dando a entender que la herida aún sigue abierta.

"Lo de Alfano fue de terror y seguirá siendo de terror. Yo la disculpé, pero perdonarla no la voy a perdonar en mi vida. Me hizo mucho daño. No le creo las disculpas. La gente cuando tiene maldad tiene maldad, no mejora. Salvo que te pase algo drástico como a mí. Es mala persona. Éramos amigos y a ella le sirvió hacer este circo en una cámara de televisión. Sofía sufrió mucho con esto", confesó, todavía molesto.