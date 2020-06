El jurado se burló de Laura Fidalgo tras volver a relatar que tuvo dengue Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 16:11

A días de la vuelta de ShowMatch y el "Bailando por un sueño" a la televisión argentina, los integrantes del BAR del certamen charlaron con Los ángeles de la mañana y, mientras contaban cómo será el tan ansiado regreso, un cierto malestar entre dos de sus integrantes salió a la luz.

Si bien sabemos que las rispideces dentro de este trío especialista en baile son moneda corriente, esta mañana la burla de Aníbal Pachano hacia Laura Fidalgo no hizo más que confirmar que esta nueva edición 2020 vendrá cargada de roces, conflictos e indirectas. ¿Qué pasó?

Tras charlar con Flavio Mendoza , quien estaba como invitado en el piso, Ángel de Brito presentó al resto de los integrantes del BAR que estaban vía skype, desde sus casas. La primera en tomar la palabra fue la bailarina, quien contó cómo se encuentra de salud tras haber padecido dengue . "Fue muy feo. Me asusté pero ya estoy recuperada. Fue duro porque al no tener en claro los síntomas me asusté mucho", comenzó Fidalgo mientras volvía a relatar con lujo de detalles como vivió la enfermedad.

Su relato y su estilo verborrágico molestó a Pachano, quien no paraba de hacer caras y gestos demostrando su malestar por volver a escuchar la misma historia una y otra vez. Tras advertir esto, el conductor del ciclo le preguntó qué le pasaba: "Ya empezó a poner primera y no para más", disparó.

Frente a sus dichos, la morocha no se quedó callada y se defendió: "Qué raro, ya me empiezan a hacer bullying". Sin embargo, los gestos de Pachano a modo de burla no cesaron: "Es que siempre en el trío uno queda excluido y es siempre el mismo. Ahora quiere otra vez explicarme el mosquito", señaló mientras el resto del panel se reía desde el estudio.

"No, porque en LAM no hablé y es importante concientizar. Está bueno que se le dé trascendencia como el Covid, porque hay muchos casos de mortalidad en todo el país por el dengue. Entonces lo tomo con seriedad", indicó la bailarina.