Aníbal Pachano sobre el percance de su hija Sofía en MasterChef: "El Polaco le robó el lomo" Crédito: Instagram

9 de enero de 2021 • 13:56

De paseo en Carlos Paz, Aníbal Pachanohabló sobre la performance de su hija Sofía en MasterChef Celebrity, en Telefe, y de su enojo en ese programa cuando creyó que le habían robado un plato. "Está bien 'pachanita'. Y claro que se enojó. Yo creo que el Polaco le robó el lomo y se notó. Lo bueno es que es una gran cocinera y volvió a hacerlo. Es un juego y está bueno que se pongan picantes. Estoy orgulloso de la hija que tengo. Y voy con un babero enorme", dijo el actor en Intrusos, por América.

Contento con la manera en que se luce Sofía, Aníbal marcó: "Antes ella era la hija de Aníbal y ahora yo soy el padre de Sofía. Es muy talentosa. Es la mejor versión de nosotros dos, de su mamá Ana Katz y mía".

Y continuó: "Es una hija buena, respetuosa, talentosa hizo una gran temporada de Masterchef". Además contó que él cocina muy bien, pero que no lo convocaron para participar de la segunda edición del concurso protagonizado por famosos. "Me encantaría, pero no me llamaron. Sí voy a estar en Corte y confección y voy a ser la costurerita que dio el mal paso. Sé algunas cosas de costuras, pero sé más sobre dirigir sobre cómo se hace una prenda porque lo hice en todos los espectáculos. Y sé cómo se combinan las telas, cómo se decora. Todavía no hablé mucho con la producción".

Sobre su participación en el BAR, en Cantando 2020, Pachano opinó que se sintió raro. "Éramos un trío. Yo estaba divino con mi galera y me luzco. Hubo peleas con los influencers que son unos pesados, uno peor que el otro. Tienen neurona cero, hablan boludeces. (Martín) Cirio se lleva la torta general de las pavadas. Cirio es un maleducado, y el pico que tiene en las redes no lo tiene en la tele, es desagradable, violento, sin carisma".

"Lizardo (Ponce) es piola cuando conduce y después empezó a parecerme que había mucho bardo para un chico de veintipico que no sabe a quién tiene enfrente. Y eso es parte del problema de las nuevas generaciones. A mí los influencers no me aportan nada y lo digo como un tipo grande. Para hablar pavadas todo el día, maltratar, insultar, guárdense el celular ya sabés dónde. Estamos en un país lleno de burros donde la cultura pasó a un segundo plano", se enojó. Y agregó que le gustaría aportar lo que sabe: "Me encantaría trabajar en cultura y salud porque son dos temas emblemáticos en mi vida. No tener un cargo y que me paguen, sino ser asesor".

