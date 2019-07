El villano cae en la trampa de Bruno Crédito: El Trece

Cada vez falta menos para el esperado encuentro entre Bruno (Albert Baró) y Torcuato ( Benjamín Vicuña ), y los instantes previos se cocinan lentamente de cara a la impactante escena. Por un lado, la mansión de Torcuato está revolucionada debido a su presentación oficial como miembro del Jockey Club, y debido a eso él y su hermana Alicia ( Mercedes Funes ) están muy ansiosos. Y si bien eso es motivo de festejo, el villano está dominado por el odio hacia ese hombre que enamoró a Lucía ( Delfina Chaves ). Ferreyra sabe que su esposa le es infiel, sabe que ella no lo ama a él sino a otro, y eso lo persigue incansablemente. Fantasea con su identidad, se obsesiona con detalles y piensa de qué forma puede encontrar a su mujer con las manos en la masa. Y con esa idea en mente, planea con precisión sus próximos pasos.

Con ese objetivo, simula quedarse dormido para ver qué hace Lucia. La joven, que busca reunirse con Bruno, se escabulle pensando que Torcuato está en profundo sueño, pero él se levanta para perseguirla. Por suerte logra simular su escape cuando vuelve a entrar en la mansión y encuentra a su marido despierto. Ante un interrogatorio, ella da respuestas evasivas. Mientras tanto, en el conventillo el español empieza a preocuparse ante la ausencia de Lucía, temiendo lo peor.

Al día siguiente, Torcuato le comenta a Alicia que no pudo seguir a su pareja, y por ende no descubrió si iba a encontrarse o no con su amante. Su hermana le pide que se serene y ponga su energía en la presentación del Jockey. Por su parte, Lucía y Bruno siguen desencontrados, y la situación no mejora cuando la joven debe ir a su hogar familiar para ver que su madre Libertad ( Virginia Innocenti ) está sumergida en un ataque de ira. El español la va a buscar allí y entra por la ventana de la habitación, como hacía en los inicios de esa relación. Él le pide hablar, ella no puede, y ambos vuelven a comprometerse con un plan para fugarse juntos. Lucía le avisa que aprovechará la ausencia de su marido en el Jockey Club para tomar sus cosas y escapar de la mansión.

La noche finalmente llega y el villano está orgulloso. Entusiasmado por su nombramiento, ingresa al Club junto a su hermana y allí saluda a sus familiares políticos. El gran interrogante en ese momento, es quién fue el encargado de proponer a Ferreyra como miembro, aunque al villano eso no le quita el sueño. Sin embargo, la sorpresa que le aguarda el destino lo dejará sin palabras.

Ferreyra se sienta en una de las mesas principales, y allí toma la palabra el maestro de ceremonias, que lo anuncia como miembro oficial, y le da la bienvenida a quien es su padrino. En ese momento, ante la impactada mirada de Torcuato, aparece en escena Bruno, se sube al escenario y se presenta como quien lo apadrinó. Finalmente y a casi cien episodios de distancia del principio, el español mostró la cara ante su enemigo jurado.