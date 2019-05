Trauman hizo otra jugada para conseguir que su preferida al fin se comporte como él espera

Ella se lo dejó muy claro: "Nunca, nunca me voy a enamorar de usted". Él, sin embargo, contratacó. Y lo hizo de la peor manera. Un nuevo personaje ingresó esta noche a Argentina, tierra de amor y venganza para complicar, aún más la situación de Raquel ( China Suárez ), "la Polaca".

Se trata nada menos que de una de sus hermanas, Alenka (Lourdes Mansilla). Y quien la trajo al país es nada menos que Trauman ( Fernán Mirás ), el hombre que la obliga a prostituirse y que, además, está dispuesto a todo para conseguir su amor.

Si bien la llegada de la adolescente podría en principio tomarse como un gesto del malévolo galán para conseguir acercarse más a su presa, la verdad es que su idea es otra: utilizar a la pequeña para manejar a la Polaca y lograr, así, su propósito: que se convierta de una vez en la mujer dócil que él necesita.

Por eso, después de propiciar un breve encuentro entre ellas, Trauman y sus hombres las separan. Y ante el ataque de furia de Raquel, él le deja en claro cómo será desde ahora la situación: su hermana va a ser cuidada, pero todo depende de ella. "Puede tener una vida de princesa rusa o todo lo contrario", le dice y le exige que sea más dócil.

Alicia ( Mercedes Funes ), en tanto, se entera de que está embarazada y, lejos de alegrarse, se da cuenta de que la llegada de ese hijo complicará más su relación con Aldo ( Gonzalo Heredia ). Es que, a pesar de haberse casado, él no solo no quiso tener relaciones sexuales con ella sino que luego de haberse enterado que ella fue responsable de la captura de Raquel. Frente a este panorama, no le será fácil endilgarle la paternidad de un hijo que, en realidad, es de Gabriel (Federico Salles).

Lucía (Delfina Chaves), a su vez, habla con Torcuato ( Benjamín Vicuña ) y le anuncia que quiere suspender la boda. Libertad ( Virginia Innocenti ), como era de esperarse, quiere detenerla, pero esta vez ella está decidida. "No me quiero casar, estoy segura. Espero que alguna vez me perdone", le dice, pero él no está dispuesto a claudicar. "Otro día lo hablamos, váyase a su casa", le ordena.

Pero cuando todo parecía indicar que el camino de Lucía y Bruno (Albert Baró) comenzaba a allanarse, uno de los empleados de Torcuato descubre que el joven español es quien ha estado haciéndole la vida imposible a su jefe.

