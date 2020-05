Arturo Puig habló sobre los cuidados en cuarentena de su pareja, Selva Aleman Crédito: Patricio Pidal/AFV

"Soy un varón domado", reconoció Arturo Puig cuando le preguntaron por qué Selva Alemán no lo deja comer chocolate. "A la noche, después de cenar, nos gusta ver alguna serie. Me dan ganas de comer un chocolatito Me traigo un chocolatito y Selva me dice que no . La pandemia me ha hecho adelgazar y no quiere que engorde otra vez. Se me dio por hacer dieta y mucho ejercicio y me bajó la pancita. Estoy muy bien. Pero a veces quiero un pedacito de chocolate o un turrón o por ahí una bebida: depende de la serie que estemos viendo. Y Selva también se come un pedacito de chocolate".

El actor contó que lo más difícil del aislamiento es no poder ver a sus nietos, Nikolai y Elisabetta, de 9 y 7 años. "Lo que más sufro es no poder abrazar a los nietos. Mi hijo Juan se quedó en el campo y mal no la está pasando. Y mi hija Jimena está en su departamento con su familia, y los chicos se ponen bravos, porque no pueden salir. Los extraño mucho, los adoro. Hacemos videollamadas, charlamos todas las noches pero no es lo mismo; el asunto es abrazarnos", se sinceró Puig en Intrusos.

El actor opinó que es un buen momento para volver a trabajar "porque la gente necesita entretenimiento" en estos tiempos de incertidumbre. "Tomando todos los recaudos, se podría hacer un programa de humor, imitaciones o quizá algún diálogo de amor con una actriz o uno dramático con un actor. Con todo cuidado se podría volver a trabajar. Hay sobreinformación en la tele. Yo me retraigo de ver las noticias, muchas veces. Claro que estoy informado pero no todo el día porque es agobiante", aseveró.

Cuando declararon la cuarentena, Puig estaba dirigiendo el musical Hello Dolly! , en el Teatro Opera. "La idea es hacer una gira en octubre, arrancando por Rosario. Pero creo que el teatro va a tardar en volver; éste año está perdido, prácticamente. Lo lamento porque hay muchos actores que viven al día", explicó. Y tiró por tierra el rumor que aseguraba que Lucía Galán se llevaba mal con Karina K, que iba a reemplazarla en la obra. "No se llevaban mal, todo lo contrario. Lucia se ofreció a explicarle muchas cosas, a decirle por dónde tenía que pasar para ir del escenario al camarín. A lo mejor hubo una confusión porque en los primeros ensayos, Karina no usó la cartera, pero después sí".

Finalmente, Puig reconoció que se emocionó mucho cuando vio el primer capítulo de Grande Pa! , que hace unos días puso al aire Telefe. "Primero estaba nervioso y cuando vi el programa, me emocioné mucho. Las chicas eran tan chiquitas, yo era tan joven y tan buenmozo. Después nos llamamos por teléfono con Gustavo (Yankelevich) las chicas y con María (Leal) y estaban todos llorando. Fue muy lindo. Grande Pá! fue un hito en la televisión y en nuestras vidas. Deberían pasarlo todos los días y sería un éxito porque fue un programa muy bien hecho", concluyó.