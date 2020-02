Los actores relataron cómo fue el robo que sufrieron ni bien llegaron a Uruguay para disfrutar de unos días de descanso Fuente: Archivo

Arturo Puig y Selva Aleman estaban iniciado sus vacaciones en Uruguay cuando un motochorro le arrebató la cartera a Selva, el jueves por la noche.

La pareja de actores habló este mediodía con Involucrados (América) desde Punta del Este, donde ya están instalados para descansar unos días antes de retomar sus actividades en Buenos Aires. "Bajábamos del barco y estábamos yendo desde Montevideo hacia Punta del Este, por la rambla. De pronto, una moto nos hizo un toquecito, como si hubiera pegado con el codo en un vidrio. Seguimos y a las 5 cuadras otra moto nos hizo señas para que paráramos, porque había un inconveniente con la rueda trasera", contó Puig, quien actualmente dirige la puesta de Hello Dolly! en el teatro Ópera.

"Las ruedas de mi auto no tienen cámaras, y pude seguir andando, pero me saltó en el tablero que había un problema. Vimos una estación de servicio y nos metimos. Nos bajamos, Selva se bajó con la cartera, se la arrancaron de la mano y se fueron", relató.

Aleman, entonces, intervino para detallar: "Tenía los pasajes de vuelta, documentos, tarjetas, dinero, celular, el registro. Nos quedamos sin nada. No sabíamos si quedarnos esa noche en Montevideo o seguir. Fue shockeante. Parece que es una nueva modalidad: te pinchan una rueda, te obligan a bajar y te roban, y son dos o tres. No sabemos si fue casual, pero yo creo que sí porque es impensado que nos hayan reconocido. Imagino que tiene que ver con los autos que bajan del buque, y seguramente nos siguieron. Saben que los argentinos traemos más dinero en efectivo para usar menos la tarjeta, que tiene el 30 de recargo para las compras en el exterior".

"Esa parte fue traumática pero también tenemos que contar lo bien que se portó la gente con nosotros. Enseguida vino un matrimonio, se quedó con nosotros, llamaron a un gomero, otro muchacho con su celular llamó a las tarjetas para anularlas", destacó Puig. "Yo podía andar con el auto a 60 kilómetros por hora y fue así que decidimos seguir hasta Punta del Este. Despacito, pero llegamos bien", indicó.

"Esta pareja nos prestó dinero. Vino la policía. Otro matrimonio que vio todo desde su casa, ofreció las cámaras del edificio para ver si pueden agarrar a estos tipos. No sé si podrán identificarlos. Yo les vi las caras. De todos modos, la gente se portó de una manera extraordinaria y estamos muy agradecidos", reforzó Aleman. "Solamente nos queda ir al Consulado Argentino en Maldonado porque soy una NN, no tengo DNI ni registro ni nada: me siento desnuda. Nunca pensamos que nos iban a robar. Ya estamos más tranquilos, queremos disfrutar de las vacaciones. El domingo viene la hija de Arturo con los nietos y queremos aprovecharlos", finalizó la actriz.