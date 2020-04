Así comenzó "Mirá lo que te digo", el nuevo ciclo de Luis Majul en LN+

Luis Majul comenzó frente a "Mirá lo que te digo", su nuevo ciclo en LN Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Luego de un auspicioso debut en la pantalla de LN+ con su histórico ciclo La cornisa ( que marcó los picos más altos de la noche en materia de canales informativos) el lunes a las 21.00 Luis Majul presentó su nueva propuesta, titulada Mirá lo que te digo . Acompañado de un panel de especialistas, el periodista repasó los temas más importantes de la jornada, y se tomó unos minutos para agradecerle al público que lo sigue.

Frente a la pantalla y antes de presentar a sus colegas, Majul confesó: "Ayer arrancamos con un agradecimiento: a LA NACION, a nuestros nuevos y a nuestros viejos compañeros. Hoy quiero arrancar con otro agradecimiento. Un agradecimiento a vos por habernos elegido, y así ayudarnos a lograr un registro histórico. Me emocionaron algunos comentarios, en especial aquellos que me dijeron: "¡Estás más tranquilo! ¡Interrumpís menos! ¡Escuchás más!". Lo que pasó ayer demuestra que siempre se puede empezar de nuevo, que siempre se puede aprender un poco más".

Los nuevos compañeros de Luis Majul

Finalizado el saludo de rigor, el conductor adelantó que la polémica de los sobreprecios en la compra de alimentos y si es o no el primer escándalo de corrupción en medio de la pandemia, iba a ser el eje de la noche . Y para debatir sobre ese tema y otros vinculados al coronavirus, Majul procedió a presentar a quienes serán sus colaboradores habituales. En primer lugar habló con Federico Andahazi , cuya frase "que el barbijo no nos tape los ojos" prometió desarrollar en el transcurso de la emisión. Claudio Jacquelin , por su parte, fue presentado por el conductor como "uno de los analistas políticos más lúcidos de esta generación". Más adelante el anfitrión le dio la bienvenida a Luciana Vázquez , de quien dijo: "Ella es una periodista distinta, plantea preguntas distintas. Y como conductora de La repregunta lo demuestra muy bien. Además busca y encuentra datos únicos". Por último, saludó a Martín Tetaz, a Guadal upe Vázquez y a Hugo Macchiavelli , cuyas miradas enriquecerán el análisis de los temas políticos que se traten en el programa.

A continuación, prosiguió con el tema central del programa, el escándalo de los sobreprecios en la compra de insumos. Sobre ese tema, Majul reflexionó: " Lo que el Gobierno no hace bien es revestir de relato tribunero la lucha contra el coronavirus. Ese discurso anti productivo disfrazado de igualitarismo. Esa delirante idea de seguir cobrando impuestos cuando la economía se está desbarrancando. Por eso la noticia de los sobreprecios de hoy cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo el Gobierno que pretende transformar en policías a los intendentes para que controlen los precios, puede tolerar sobreprecios en la compra de alimentos para los sectores más vulnerables? Lanata tiene razón. Últimamente, cuando habla Alberto Fernández, parece que lo hiciera Cristina".

Un nuevo fragmento de la charla con Jorge Lanata

Dicho eso, el conductor comentó que hubo un pequeño fragmento de su entrevista con Jorge Lanata que por cuestiones de tiempo el domingo no llegó a emitirse, pero que era oportuno mostrarlas en el debut de Mirá lo que te digo . En la entrevista, el conductor de Lanata sin filtro opinó: "El mundo no va a volver a ser igual. La pandemia nos está demostrando todo lo que somos, y desgraciadamente a veces somos muy miserables (.), la gente se vuelve increíblemente miedosa y miserable". Más adelante, La primera nota en vivo fue con la abogada Silvina Martínez, que confirmó que la oposición pedirá un informe a raíz del escándalo de los sobreprecios.

La palabra del infectólogo Fernando Polack

Sin abandonar el tema que hoy es eje en las agendas de los medios, Majul dialogó a una de las voces más respetadas de la comunidad científica, el infectólogo Fernando Polack . La charla giró alrededor de cómo se saldrá de la cuarentena, y el especialista expresó: " Argentina está en la primera fase y está viviendo un ritmo más controlado que el de otros países . El desafío será el día que salgamos de la cuarentena, hay que salir pausadamente para tratar de mantener lo más posible esta situación (.). Hay que salir con un plan que hay que sostener hasta fin de año y modificar según cómo vaya evolucionando la situación en Argentina". Por último, confirmó que es importante "utilizar mucho más barbijo del que creíamos al principio".

Al momento de hablar con cada uno de los periodistas que lo acompañan, Andahazi tomó la palabra para destacar que no se debe "Malvinizar" este tema , y explicó: "Yo me opongo a hablar en término militares del virus, porque cuando se habla así el enemigo puede ser cualquiera. Eso contribuye a la ignorancia, no tiene sentido decir esas cosas, militarizar esto puede hacer que cualquiera de nosotros sea el enemigo". A continuación, Guadalupe Vázquez informó sobre por qué el Gobierno compró los reactivos para hacer los análisis de manera tardía, mientras Luciana Vázquez desarrolló cómo salir de la cuarentena evitando la puerta 12, y explicó en qué consisten los denominados "certificados de inmunidad".

Luis Majul y el estilo LA NACION

Majul desembarcó en LN por partida doble Fuente: LA NACION

En el bloque final, Majul tomó la palabra para hacer un balance de la emisión y del debut de este segundo ciclo que conduce en LN+. "Salió prolijo, ¿no?" expresó de forma descontracturada, y le preguntó a su colega Jacquelin si estaba "asimilando el estilo de LA NACION", quien, muy divertido respondió que sí, porque veía que "había bajado los decibeles". En su despedida, finalmente Majul concluyó: "Me dijo Pablo Sirvén que LA NACION no grita, y está muy bien. Y tampoco se pone ansioso ni interrumpe. Yo les juro que algún día lo voy a terminar de aprender".

De esa manera, y con una inmejorable combinación de actualidad política y análisis, llegó a su final la primera emisión de Mirá lo que te digo , alcanzando elevados picos de 1.7 en materia de rating, y demostrando que por segunda noche consecutiva, Majul es el periodista al que elige el público que desea información de calidad por las noches.