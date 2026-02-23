A qué hora empieza Gran Hermano, Generación Dorada, este lunes 23 de febrero

Telefe confirmó el horario del regreso de Gran Hermano para este lunes 23 de febrero. Esta versión del formato llega bajo el nombre Generación Dorada y cuenta con la conducción de Santiago del Moro.

El estreno ocurre en el marco de los 25 años desde la primera emisión del programa en la Argentina. Por eso, la producción renovó la estructura de la casa y las reglas del certamen para esta temporada especial.

A qué hora empieza Gran Hermano, Generación Dorada

El programa inicia a las 22.15 de este lunes por la pantalla de Telefe. El canal determinó este horario para las galas diarias y los debates principales de lunes a jueves. La entrega celebra el 25 aniversario del debut del formato en el país.

Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro asume nuevamente el rol de conductor para las transmisiones en vivo y los momentos de mayor relevancia del juego. De esta forma, el canal busca atraer a la audiencia histórica y a los nuevos espectadores con cambios profundos en la dinámica de convivencia.

Detalles de la casa y nuevas dinámicas de juego

La infraestructura del predio presenta una transformación integral. El equipo de producción incorporó tecnología de punta para elevar la calidad de la imagen y el sonido en cada emisión. El objetivo del canal consiste en consolidar un modelo de consumo multiplataforma que invite a una interacción constante con la audiencia.

Una de las modificaciones más notorias reside en el área exterior del set: la clásica piscina desaparece de la escena. En su lugar, el canal construyó una playa artificial. Este cambio estético altera las condiciones de vida de los participantes durante el aislamiento.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

Los detalles sobre el proceso de selección de los integrantes permanecen bajo estricto hermetismo. El reglamento de esta temporada también es todavía un misterio para los seguidores del ciclo. La producción afirma en su comunicación oficial: “Esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores”.

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Los televidentes disponen de diversas opciones para seguir la competencia en directo: Telefe transmite el contenido de lunes a jueves en el horario central nocturno. En la grilla de Cablevisión y Telecentro, la señal ocupa el canal 12. Los clientes de DirecTV acceden mediante el 123 o el 1123 en alta definición. La plataforma Flow ofrece el programa en el canal 10 de su sistema.

El ecosistema digital cobra fuerza en esta temporada para ampliar el alcance del show. La aplicación DGO brinda una transmisión gratuita durante las 24 horas del día. Este servicio permite observar el comportamiento de los participantes en tiempo real fuera de los horarios de la gala.

Gran expectativa por el regreso de Gran Hermano y sus nuevas reglas

La plataforma HBO Max también suma el contenido a su catálogo. Los usuarios encuentran allí las emisiones en simultáneo. Los programas quedan disponibles para un consumo posterior en cualquier momento del día.

Cobertura en plataformas de streaming y redes sociales

Las redes sociales operan como un pilar fundamental para el éxito del formato. El canal utiliza sus perfiles oficiales en YouTube y Twitch para realizar Streams Telefe. Estos espacios cuentan con la participación de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno.

La tecnología aplicada al set mejora la experiencia del usuario en teléfonos móviles y dispositivos digitales. El canal apuesta a un seguimiento permanente de la vida de los “hermanitos” durante su estadía. El despliegue técnico incluye múltiples cámaras y micrófonos distribuidos por toda la propiedad.

La cuenta oficial del programa en Instagram publicó: “Una casa renovada y nuevas dinámicas”. Estas innovaciones dispararon la curiosidad de los televidentes. La expectativa crece ante el retorno del formato más popular de la televisión nacional a finales de febrero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.