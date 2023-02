Así es The Challenge Argentina, el desafío; el nuevo reality de famosos de Telefe

escuchar

Finalmente después de tanta espera The Challenge Argentina, el desafío llegó a la pantalla de Telefe. 21.30 horas (quince minutos después de la hora pautada), la superproducción -que combina convivencia y travesía- desembarcó en el país con una propuesta súper tentadora: 18 personalidades del ambiente compitiendo por tierra, aire y agua para ganar cada prueba y así llegar al reto más difícil: la gran final.

“Muy buenas noches. Bienvenidos el show de competencia más épico de la historia que estrena su primera temporada en Argentina”, dijo Marley en off mientras la pantalla alternaba imágenes de los participantes en plena acción. Inmediatamente, la cámara enfocó al conductor entrando en “la arena”, el lugar donde se llevará a cabo cada eliminación.

Experto en este tipo de formatos, Marley es el conductor de The Challenge Argentina Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

“Bienvenidos a la arena. ¿Qué se siente estar acá? ¿Están nerviosos?”, preguntó el anfitrión del reality mientras Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot lo observaban eufóricos desde una tarima. Es que ellos serán los participantes que, a lo largo de las 15 ediciones, deberán ponerse a prueba y recurrir a sus habilidades físicas, mentales y sociales para cumplir cada desafío.

“Voy a dejarlo todo y después veremos qué pasa”, aseguró el actor Yeyo De Gregorio sin saber lo que le espera mientras la modelo Virginia Elizalde confesó la verdadera razón por la cual aceptó ser parte de esta competencia: “Me encanta demostrarle a las mujeres que siempre tenemos edad para seguir haciendo cosas”, indicó.

Actores, deportistas, influencers, cocineros y abogados mediáticos forman parte de grupo de participantes en The Challenge Argentina Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

Con un gran alma competitiva que ya demostró en su paso por MasterChef Celebrity Sol Pérez aseguró que ya se ve en la final “levantando la copa” y ganando los 15 millones de pesos que están en juego. Pero ese no es el único premio que se llevará el gran ganador de The Challenge Argentina. Quien resulte el mejor jugador de la versión argentina será parte de una competencia global en Sudáfrica con los mejores de las ediciones de Estados Unidos (cuya filmación se realizó en Buenos Aires), Reino Unido y Australia. “Hay un solo ganador y esa quiero ser yo”, sentenció Sofía “Jujuy” Jiménez al escuchar esta novedad.

Minutos después, Marley reveló que los juegos serán en parejas; algo que alivió a los participantes. Aunque aclaró que “ningún jugador tendrá la misma pareja durante dos competencias seguidas”. “Va a ser una ayuda salvo que me toque alguien a quien tenga que arrastrar, me va a perjudicar; me preocupa”, reflexionó el cocinero Rodrigo Cascón mientras imaginaba quien sería su mejor partenaire.

“Me gustaría que me toque con Fernando Burlando porque me parece un tipo súper para competir, es alentador”, dijo la boxeadora Carolina Duer sin saber que el abogado de las estrellas se convertiría en su mano derecha durante el primer juego.

La elección de las parejas fue aleatoria. Un algoritmo emparejó al azar a los concursantes que se enfrentarían en el primer desafío horas después. La primera dupla que la máquina escrutó fue la de “Jujuy” Jiménez y Yeyo De Gregorio. “Va a ser muy poderoso el chiquitín”, bromeó la modelo festejando el resultado.

La segunda pareja en formarse fue la de Lio Ferro y María Fernanda Callejón. “Es el ídolo de mi hija”, reveló ella emocionada mientras el influencer advertía que vino a la competencia para aprender y sentía que Fer “tiene mucho para enseñar”.

“Vamos a hacer un papel power”, dijo Burlando al enterarse de que Duer era su compañera para el primer juego. “Me da muchísima seguridad, no tengo chance que me vaya mal”, agregó por su parte la boxeadora.

El ex futbolista Rodrigo Mora hizo equipo con Sol Pérez mientras que el actor Benjamín Alfonso formó pareja con Virginia Elizalde. En el caso de Lizardo Ponce, la suerte hizo que Claudia Albertario sea su mano derecha, ya que según él “es una persona muy motivadora”.

Mientras que el streamer Oky hizo pareja con la influencer y deportista fitness Julieta Puente, al nutricionista Adrián Cormillot le toco con Eva Bargiela y el cocinero de La Peña de Morfi se unió por descarte con Floppy Tesouro. “Vamos con todo”, festejaron casi a dúo satisfechos.

Adrián Cormillot y Eva Bargiela hicieron equipo en el primer juego de The Challenge Argentina Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

Una vez formadas las nueve parejas llegó el momento de conocer la casa donde convivirán durante estas semanas. “Acá empieza otra parte del juego: la convivencia, las alianzas y las estrategias entre ustedes”, anunció Marley mientras comentó que el primer reto era decidir quién iba a dormir con quién. Si bien ninguno se mostro preocupado al respecto todo cambió cuando el conductor advirtió que los cuartos no eran todos iguales así que debían correr “rápido” para quedarse con la mejor opción.

A medida que los famosos corrían desesperados por los distintos ambientes de la inmensa casa, éstos se iban topando con habitaciones de todo tipo: algunas gigantes con sommiers súper cómodos y otras más pequeñas con camas cuchetas donde “no caben ni las valijas”, según se quejo la mujer de Facundo Moyano, Eva Bargiela.

Otro de los que no tardó en protestar por la habitación que le toco fue la pareja de Barby Franco, quien acostumbrado a una vida llena de lujos no se sintió a gusto con su cuarto. “No me gusta la casa, no me gusta la cama, no hay black out, no hay puerta. Creo que se puede poner muy complicado. Estoy acostumbrado a vivir bien”, confesó Burlando mientras su compañero “Morita” instalaba sus cosas.

Mientras algunos terminaban de ubicarse, Rodrigo Cascón se puso la 10 y cocinó para todos. “Si hay algo que me alimenta el alma es poder cocinar y ver las caras de que están disfrutando; es un momento lindo”, dijo el chef feliz de hacer la primera cena.

Preparados, listos... ¡a memorizar!

Marley antes de explicar el primer juego que exigió memoria y equilibrió. Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

La primera competencia llegó al día siguiente. Llamado “El patrón letal” el primer desafío consistió en combinar memoria y equilibrio. La regla fue clara: los competidores tenían que memorizar un patrón compuesto por distintas formas y colores y luego replicarlo en otro idéntico que se encontraba a 800 metros del original. Sin embargo, para poder observar el diseño el otro compañero debía hacer equilibrio sobre un palo durante el mayor tiempo posible.

“Acordarse lo que ves, hacer equilibrio, volver corriendo. Tengo unos nervios”, lanzó Sol Pérez antes de arrancar. Por su parte, Claudia Albertario compartió con los televidentes su técnica para memorizar lo más posible la figura. “Liz lo memoriza y lo grita así yo también lo memorizo y lo vamos repitiendo mientras vamos corriendo”, confesó.

Los 18 participantes dejaron todo en esta primera competencia de The Challenge Argentina Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

El primero en caerse fue Benjamín Alfonso mientras que para Bargiela el equilibrio también fue una misión imposible. Fichas que se caen y se desacomodan, competidores fatigados por la distancia a recorrer y algunos accidentes inesperados fueron protagonistas durante este primer juego que consagró a Julieta Puente y Oky como los primeros en lograr el desafío.

Juli Puente y Oky los grandes ganadores de la jornada. Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

Mientras que el ex-Chiquititas y Jujuy se instalaron entre los tres mejores, el cocinero de la competencia y Tesouro ocuparon el quinto lugar. Luego siguieron Benjamín Alfonso y Virginia Elizalde y Albertario y Lizardo Ponce que festejaron la tarea cumplida con un apasionado beso en la boca. “Busco la oportunidad para chaparse a alguien y cagué yo”, dijo el influencer, entre risas, sin disimular la sorpresa.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Fernanda Callejón no podía continuar corriendo y su compañero Lio Ferro la cargó a caballito para poder terminar con la prueba. “No nos podemos rendir, voy a hacer lo que sea para que llegues a la meta”, le dijo mientras la alzaba y sus contrincantes aplaudían la actitud.

Lio Ferro cargó en sus espaldas a Callejón para poder finalizar el juego. Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

¿Los últimos y grandes perdedores de la noche? Fernando Burlando y Carolina Duer que no pudieron terminar el objetivo. “Enojarse es natural, lo importante es no perder el foco, el proyecto”, dijo el letrado mientras la deportista no pudo disimular su frustración. “Estoy re caliente, no me gusta perder, no se acerquen a mí en este momento”, aclaró enojada.

Duer y Burlando fueron los perdedores en el primer desafío de The Challenge Argentina Bernardino Avila - Prensa TELEFÉ

“Quiero felicitarlos a los 18 por la energía y la voluntad que pusieron”, dijo Marley antes de anunciar que la dupla ganadora tendrá el poder de decidir a qué dúo enviar a la Arena de Eliminación para enfrentar, al día siguiente, a la dupla perdedora del Desafío. “Tenemos que ser estratégicos pero también justos”, expresó Puente mientras su compañero aseguró que prefería ser más democrático. “Para mi tendrían que pelear los dos últimos”, lanzó Oky.

En la edición de este martes será el gran duelo para saber quienes son los dos participantes que quedarán eliminados de la competencia en esta primera instancia.

