Así se despidió Alejandro Fantino de la conducción de Animales Sueltos

Después de 11 años, Alejandro Fantino se despidió de la conducción de Animales Sueltos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019 • 17:23

"Es un programa muy especial. Muchos de ustedes podrían saberlo y yo creo que nadie lo sabe... Hoy es mi último programa al frente de Animales Sueltos, en vivo". Con estas palabras, Alejandro Fantino abrió su ciclo televisivo del viernes, sorprendiendo a muchos de los televidentes.

Después de 11 años al frente del envío nocturno de América -que comenzó como programa de humor e interés general y mutó en un clásico programa de análisis político- Fantino buscará otros rumbos. Sin embargo, su cara seguirá asociada durante unos días a Animales Sueltos. Y es por eso que, en su discurso de apertura, utilizó la frase "en vivo".

"A partir del lunes, van a ir al aire una serie de programas grabados", explicó luego. "Le pedí a mis compañeros que estemos todos juntos hoy, al equipo completo. Vamos a tomarnos el tiempo para charlar, para conversar. (...) No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar. Nada. Ni 40 puntos de rating, que nunca hice, pero acá hemos hecho ratings muy altos y hemos ganado (premios) Martín Fierro; nos ha ido muy bien. Pero esta sensación de sentir que te vas a hacer otro programa dentro del canal y que queda vivo lo que hiciste, no se puede comparar", expresó, ante la atenta mirada de sus panelistas.

"El que viene, es crack. El que viene a conducir el año que viene juega bien. Luis Novaresio sabe de esto, sabe conducir; es bueno haciendo lo que hace. Pero además, ustedes son muy buenos. Han pasado muchos por acá, pero ustedes son cracks de verdad", expresó, sobre su reemplazante a partir de febrero de 2020 y su actual equipo de colaboradores.

"No es una noche de tristeza ni para movilizarnos, es una noche para disfrutar. Recién pensaba, mientras me ajustaba el cinturón y me prendía los botones de la camisa, 'última noche'. Última noche de un rito de 11 años. Tenía 36; pasé por un matrimonio, pasé por alegrías, por tristezas... Mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros... Pesqué amarillos más grandes, más chicos, disfruté, me reí, lloré... Todo acá, en este canal, en este lugar y en este programa. Es muy particular; no pasa todos los días hacer 11 años un programa, no es moco de pavo hacer 11 años un programa, así que yo lo pienso disfrutar", cerró la presentación.

Luego contó qué piensa hacer en los próximos días y volvió a elogiar a sus panelistas: "Me voy a ir a mi casa; voy a entrar unos días en vacaciones, me iré a ver a mis viejos y voy a verlos a ustedes el año que viene romperla toda. Ustedes son el Real Madrid, y tenés que ser muy malo para no brillar en el Real Madrid".

Romina Manguel, Mariano Cúnero Libarona, Fernando Carnota, Javier Calvo, Gustavo Marangoni y Maximiliano Montenegro contaron luego cómo fue su experiencia en el ciclo, pero no tuvieron mucho tiempo para explayarse porque Fantino otra vez tomó la palabra. "Cuando yo me divorcié llevaba más o menos un año en este programa. Y me di cuenta que eran cuatro noches que llegaba a casa, solo, bajaba del auto, venían los perros, me hacían un poquito de fiesta, les daba un poquito de comer, les tiraba un hueso al aire, les tiraba dos pelotas de tenis, uno la traía... Me mataba un par de mosquitos en el lomo, porque salía en remera, entonces entraba y aprovechaba para hacer un par de llamados, una y media o dos menos veinte de la mañana, porque hay muchas personas del sistema político y del círculo rojo que a esa hora no duermen. Entonces, hablaba, buscaba información, 'rosqueaba', como 'rosqueamos' todos. Y en su momento, tenía problemas con algunas exparejas que me decían 'che, son las tres y media de la mañana' y yo rosqueaba hasta las tres y media o cuatro, y cuando me agarraba el sueñito, me dormía 'rosqueando', o sea, hablando, buscando información para el otro día. Se te va la vida acá, viejo", recordó.

Al final, luego de analizar los temas más importantes de la jornada, vendrían los agradecimientos al canal, al equipo técnico y a los televidentes: "Brindo por este grupo y por ustedes. Se los quiero decir con mucho cariño: nunca me imaginé que ustedes me dieran la chance de creerme haciendo este programa, porque yo venía de otro palo. Se los voy a agradecer de por vida. Ojalá el año que viene, en lo que haga, me den una nueva chance, pero así no me la den y no me sigan más, ya por lo que hicieron por mí, me alcanza y me sobra".