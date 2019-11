Cambios y renovación en la pantalla de América: ¿quiénes se quedan y quiénes se van? Fuente: Archivo

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 11:33

No son días fáciles en el Grupo América en vísperas de un verano -y un año- austero y de transición, pero la gerenta de programación, Liliana Parodi, ya comenzó junto a su equipo a diagramar la programación ideal para 2020 y a pensar en algunos cambios para renovar su grilla. Las novedades se irán viendo en pantalla desde los primeros meses de verano y entre marzo y abril ya estarán en su totalidad al aire. Salvo algún conductor o conductora que decida no continuar por razones personales, las caras del canal serán las mismas de este año, solo que algunas estarán al frente de otros ciclos o con menos horas de pantalla.

Buenos Días América (BDA) seguirá de 6.30 a 9 en dúplex con A24, y de 9 a 10.30 BDA Extra se verá solo por América. Al frente de este ciclo seguirá Antonio Laje junto a María Belén Ludueña, que se sumó tras la partida de Julieta Navarro, quien se fue a trabajar a Paraguay para las señales que tiene el grupo en el país vecino. Ellos estarán acompañados de un equipo de periodistas especialistas en diferentes temas como Fernando Carolei, Darío D'Amore, Ramón Indart, Carlos Salerno y Rubén Rabanal.

Entre fines de diciembre y parte de enero, Involucrados estará conducido por Débora Plager y Pía Shaw, ya que Mariano Iúdica se tomará vacaciones. El horario de verano de este ciclo será de 10.30 a 13.30 y luego le dará paso a Intrusos, que se extenderá hasta las 16.30. Respecto a Jorge Rial se habla de que el conductor seguiría en América los primeros meses de 2020 para celebrar en pantalla los 20 años de su programa , pero luego daría un paso al costado, algo que viene avisando desde hace algún tiempo.

Una vez finalizado el ciclo de Rial, desembarcará Moria Casán y sus Incorrectas hasta las 19 . Con esta extensión del horario de Intrusos y del ciclo de Casán se cubrirá el espacio que dejará libre Pamela David mientras se toma vacaciones. Aunque en su caso no está dicha la última palabra, ya que la conductora todavía no decidió si va a seguir o no el año que viene con su magazine, Pamela a la tarde.

Por otro lado, la gran incógnita para el verano es la franja de las 19 a las 20.30, ya que crecen los rumores del final de América Noticias y surgen las ideas para su reemplazo. Las opciones son dos: la primera sería un relanzamiento de Intratables más al estilo magazine periodístico con Fabián Doman al frente junto a un staff de periodistas, mientras que la otra propuesta sería encontrar un formato distinto al del informativo, pero manteniendo el foco en las noticias [algo que ya probo con éxito el canal con Buenos Días, América]. Más allá de cual fuera la opción elegida, Guillermo Andino seguirá en América, ya que le confirmó a LA NACION que tiene contrato por un año más.

Además, se está evaluando darle un descanso a Polémica en el Bar mientras Iúdica, su anfitrión, se toma vacaciones y parte de su equipo se dedica a hacer temporada teatral en Mar del Plata o Villa Carlos Paz.

Otro gran tema en los pasillos de América son las noches del canal sin Animales Sueltos, ya que el ciclo suele tomarse entre uno y dos meses de vacaciones. En su ausencia irán los ciclos Modo Foodie y Modo Selfie, conducidos por Agustín Neglia, que actualmente se ven en las medianoches de los sábados y los domingos. Y también están considerando cerrar la programación con una ficción, que podría ser una tira o una serie, teniendo en cuenta que América llegó a un acuerdo con The Mediapro Studio, a través de Mediapro Argentina, para desarrollar, producir y comercializar contenidos originales.

En tanto, en el verano la programación de los fines de semana no será muy diferente a la actual, eso quiere decir que los sábados seguirán Pasión de sábado, América Noticias fin de semana (con Eduardo Battaglia y Paula Trapani), Secretos Verdaderos (con Luis Ventura), y especiales de los ciclos de Neglia y Arena Extreme. Los domingos, en tanto, habrá otros especiales de Modo Foodie y Modo Selfie, Mauro, la pura verdad y, posiblemente, vuelva temporalmente la edición de domingo de América Noticias (con Mariano Yezze y Carolina Losada). Al no estar La Cornisa durante la temporada veraniega, el ciclo de espectáculos Infama, con Pía Shaw, extendería su horario para ocupar más lugar en la grilla. Y respeto a la franja de 22 a 0 que actualmente ocupa Luis Novaresio con Debo Decir, todavía se desconoce qué ciclo lo reemplazará en caso de que el periodista y conductor se tome vacaciones.

En marzo, todos de vuelta

Guillermo Andino Crédito: captura

Todas estas pequeñas modificaciones que adoptará la pantalla para pasar el verano, tendrán en la primera semana de marzo una vuelta de tuerca, ya que con todos los conductores de regreso a la pantalla América empezará a reflejar fielmente las novedades para 2020.

La idea es mantener el staff actual de Pamela a la tarde, salvo Amalia Granata quien dejará el ciclo en los próximos días para asumir como diputada de la provincia de Santa Fe

Por las mañanas seguirá BDA y BDA Extra. Involucrados seguirá de 10.30 a 13, pero ya sin Iúdica y con Guillermo Andino, por lo que es posible que haya algún cambio de nombre. Intrusos 20 años estará de 13 a 15.30 con Jorge Rial al frente, al menos hasta que él lo decida.

Una de las grandes novedades -si Pamela David no regresa con su el ciclo- sería la incorporación al canal de Julieta Prandi, con quien están en conversaciones para que se ponga al frente de un magazine cuando regrese de Villa Carlos Paz, en donde protagonizará la obra Atrapados en el museo. Según pudo saber LA NACION, la idea y prioridad es mantener el staff actual de Pamela a la tarde, salvo Amalia Granata quien dejará el ciclo en los próximos días para asumir como diputada de la provincia de Santa Fe.

En el horario de 17 a 19, seguirá Moria Casán y su Incorrectas, pero con algunos cambios. Y luego, de 19 a 20.30, se habla del posible ingreso de Fabián Doman al noticiero de las 19, pero todo dependerá de lo que pase en el verano y lo que haya funcionado en ese horario. A las 20.30, regresará Polémica en el bar con Mariano Iúdica y como será el único ciclo que lo tenga en pantalla, no se descarta que pueda cumplir su sueño de un programa de entretenimientos los fines de semana o que se ponga al frente de un reality show al mejor estilo Soñando por cantar.

El cierre de la programación se dividirá en dos ciclos: uno con Alejandro Fantino, que ya no conducirá Animales Sueltos sino que estará al frente de un late night show todoterreno con espectáculos, política y actualidad. Y el otro, que sí será Animales Sueltos, bajo el mando de Luis Novaresio. Esta es la idea, pero para que esto ocurra el conductor de la primera mañana de La Red debe dejar su ciclo de entrevistas de medianoche en A24 y, además, conversar con las autoridades de la radio, ya que al conducir un ciclo tan temprano [de 6 a 9] no le quedaría demasiado tiempo para descansar. Según pudo saber LA NACION, el futuro radial del periodista rosarino se definiría en las próximas horas, ya que si bien seguirá en La Red, podría migrar a la segunda a mañana de 9 a 12.