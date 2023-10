escuchar

La tercera ronda alcanzó su final en el Bailando 2023. Por ese motivo, llegó la instancia de descubrir el voto secreto, para saber cuáles eran las parejas que quedaban en la cuerda floja. Esta vez, esa carta estuvo en manos de Ángel de Brito, y a lo largo de la emisión, Marcelo Tinelli fue revelando qué puntaje le había dado ese jurado a cada una de las parejas, y una vez finalizada la velada, fueron siete los famosos que quedaron en la cuerda floja.

Uno de los innegables protagonistas de la noche fue Tomás Holder. El ex Gran Hermano estuvo en la mira por varios de sus compañeros, en el debut del voto entre participantes, y por ese motivo tomó la palabra y explicó: “No me gusta cuando dicen que me votan porque tengo problemas de ansiedad. A mí me apasiona lo que hago”. Pocos minutos después, Ángel de Brito apoyó a Holder y le dijo: “Me parece horrible que quienes lo votaron hayan usado la salud mental”.

En el transcurso del programa, y a medida que se develó el voto secreto emitido por De Brito, quienes quedaron en zona de peligro fueron Lali González, Milett Figueroa y Martín Salwe, Alexis “Cone” Quiroga, Tomás Holder, Anabel Sánchez, Fernanda Sosa, y el Bicho Gómez con Anita Martínez. Antes de terminar la emisión, Tinelli le pidió al jurado que anunciara cuál era la primera pareja salvada, y en ese momento Ángel reveló que elegía a Milett y a Salwe. El lunes por la noche, se sabrá cuáles serán los próximos salvados y qué pareja finalmente quedará eliminada.

La preocupación por Holder

Luego de varios episodios de mostrarse notablemente angustiado en el marco del Bailando, hace algunos días su madre se pronunció al respecto. Aunque el ex Gran Hermano confesó recientemente que empezó un tratamiento para controlar sus episodios de ansiedad, hasta hace un tiempo la situación era de mucha incertidumbre.

A comienzos de octubre, Holder sufrió otra descompensación luego de su exposición ante las cámaras en El Bailando 2023 (América). Y poco después, quien rompió el silencio y explicó su complejo momento fue Gisela Gordillo, madre del participante. Desde el sillón de Intrusos, ella dio detalles sobre su estado anímico y cuál es la causa de su malestar.

En diálogo con el panel de Intrusos, Gordillo soltó: “Él en Rosario estaba en tratamiento. Pero acá no lo sé. Él me dice que sí pero si yo te digo que sí, te estoy mintiendo. Está diagnosticado con ataques de pánico y ansiedad”.

En medio de la conversación, Agostina Caute, compañera de baile de Holder, también presente en el estudio, interrumpió: “Lo veo todos los días. Esta última semana y media que estuvimos preparando el nuevo ritmo, no tuvo estos episodios, pero en otros ensayos sí le pasaba de tener ataques de pánico o ansiedad. Al ser tres, está más calmado. Él se calmaba rápido y quería seguir ensayando. Tiene muchas ganas de ensayar”.

Sin embargo, desde el panel, Laura Ubfal cuestionó el trato que recibió Holder antes de bailar por parte de la producción y del jurado. “Tuvo toda esta previa que la estiraron mucho tiempo para alguien que tiene ansiedad… Tener que estar ahí parados, ver que viene la mamá y que hay una exposición, la verdad que para una persona que no está bien de salud, es bravo”. Y más adelante, la periodista añadió: “Y después, en la devolución, los jurados, con la mejor intención, le hablaron una y otra vez de lo que le pasaba y se lo veía que se caía y se caía”.

