Tomás Holder volvió a las pistas del Bailando 2023 (América) este martes por la noche luego de su presentación en la que tuvo un ataque de pánico en pleno programa. Sin embargo, en esta oportunidad afrontó el desafío, bailó reguetón y se llevó el halago del selecto jurado que destacó su predisposición de presentarse a pesar del mal momento que atraviesa. Después del baile, alrededor de la medianoche, las redes sociales de LAM (América) informaron que el participante tuvo otro episodio.

La previa de Tomás Holder la acaparó su madre Gisela Gordillo que, en esta oportunidad, trajo a su hermano stripper y a su pareja, una bailarina. Sin embargo, luego de las risas, entró a la pista el ex participante de Gran Hermano y se refirió al episodio que sufrió en su última presentación.

Tomás Holder en la previa a su presentación en el Bailando

“Gracias a la gente que se acercó, fue algo muy lindo. Fueron semanas muy difíciles para mí, para mi equipo”, introdujo y luego agregó: “Estoy dando lo mejor, me estoy tratando para poder mejorar. Cuando uno piensa mucho las cosas, parece que todo va a salir mal en el futuro, pero en realidad está todo en la cabeza”, indicó. Y luego agregó: “Todos los días le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo y por mis amigos. Un mensaje para los que padecen ansiedad es que no están solos, tienen que hablar las cosas y no quedarse callados porque se puede”.

Pero luego de hablar sobre su padecimiento, fue su turno de bailar reguetón en las pistas del programa junto a la bailarina Agostina Caute. No obstante, una vez que comenzó la devolución del jurado compuesto por Paula Chaves (en reemplazo de Carolina Pampita Ardohain), Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán, al participante se lo vio bastante preocupado.

“Holder obviamente valoro que estés acá, me parecés un buen pibe que tiene ganas de estar en el Bailando y está atravesando un momento difícil (...) Lo que no me gustó de la coreografía fue que Holder estuvo una hora acostado en el piso, como una siesta mientras la bailarina bailaba”, señaló el conductor de LAM (América).

La devolución del jurado del Bailando a Tomás Holder

Al mismo tiempo, Paula Chaves le dio palabras de aliento. “¿Sentís que algo te lo dispara? ¿Tenés tiempo de frenar a pensarlo? Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar”, señaló; sin embargo, el participante, angustiado, no pudo evitar las lágrimas. Rápidamente, se acercó Gisela a consolarlo para una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Durante el resto de las devoluciones, Tomás Holder se mostró un poco inquieto, respirando profundamente y arrodillándose para evitar tener otro episodio. No obstante, una vez que obtuvo su nota final, el participante se sinceró ante Marcelo Tinelli.

“No quiero llorar más, quiero vivir como era antes, una vida bien. Quiero entender que estoy viviendo esto y lo tengo que hacer de la mejor manera. Pido perdón si paso este papel, nunca lo hice, siempre preferí quedar de malo a llorar. Pero me sale esto y no lo quiero ocultar, soy esto y también lloro. Me duelen algunos comentarios y la gente que por un poco de cámara deciden atacar a un pibe que posta la pasa mal. No es actuado, ojalá”, indicó.

La emotiva palabra de Tomás Holder tras su vuelta al Bailando 2023

Por último, Holder, entre lágrimas, manifestó: “Me levanto todas las mañanas, en positivo, ensayo, le digo gracias a los chicos por el ensayo. Y todos los días le rezo a Dios que por favor me saque esta m***. Quiero ser diferente, quiero volver a entrenar, a estar feliz y tener una buena vida”. A pesar del mal momento, la pareja de baile obtuvo 15 puntos y se posiciona bien para continuar en el certamen de baile.

Una vez finalizado el programa, desde la cuenta oficial de LAM (América), compartieron una fotografía de otro episodio de Tomás Holder tras su presentación en el programa.