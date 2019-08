Barby Silenzi logró una gran química con el Polaco en otras ediciones de ShowMatch Crédito: Prensa Laflia

Las noches en las que se revela el voto secreto en ShowMatch, se sabe, son la oportunidad para que afloren algunas discordias, se sellen alianzas e incluso, se filtren algunas declaraciones de amor. Y todo esto fue lo que paso en la emisión de lunes del Bailando por un sueño. Marcelo Tinelli, en su rol de conductor, habló con las parejas del certamen acerca de algunas cosas que sucedieron en los últimos programas.

Al momento de comenzar, Tinelli se acercó a Federico Hoppe, y le preguntó si la renuncia de Julián Serrano al certamen ya era un hecho, y si había tenido que ver con la pregunta realizada por Ángel de Brito, sobre si el joven había estado muy cerca de Sofía Morandi. Y el productor respondió: "Él nos dijo que no. Nos dijo que tenía algunos problemas personales y necesitaba poder irse del programa. Sofía bailará con Nicolás Merlín, el antiguo coach, y ahora Georgina será una coach que debutará".

Luego pasó al frente Flor Vigna, una de las protagonistas del año no solo por sus grandes habilidades para el baile, sino también por todo lo que sucede en su vida romántica. Separada de Nico Occhiato, que también está en el reality, la joven reconoció que con su coach Matías Napp, "nos estamos permitiendo conocer". Flor también contó que dejó de seguir en Instagram a Florencia Jazmín Peña, pareja de baile de su ex, porque no puede ver más cosas vinculadas a él. Flor habló varios minutos sobre su presente amoroso, y concluyó que su mayor deseo es estar bien, que Nico también esté bien, e intentar ser una buena persona para Matías.

Sin irse demasiado de la temática amorosa, el que brindó una noticia bomba fue Ezequiel "El polaco" Cwirkaluk. El cantante, acompañado de Noelia Marzol, le reconoció a Tinelli que finalmente con Barby Silenzi "está arrancando algo de verdad", y agregó: "Después de cuatro años de conocernos, somos novios". Las risas llegaron luego, cuando tuvo que explicar un curioso suceso que lo llevó a compartir cama con Marzol.

Cuando llegó el turno de Sofía Morandi, el conductor le consultó sobre la decisión de Serrano por abandonar el reality, y la joven sobre ese tema expresó: "No fue raro para mí. Yo le venía diciendo a Juli que lo notaba desganado, y le dije que cuando no disfrutara, nos los decía y la mejor. Y lo planteamos y no fue algo que nos sorprendió. Ahora Nico se lo está tomando muy en serio, soy feliz".

Debido al tiempo que demoraron con cada una de las parejas, la lectura del voto secreto no pudo llegar a su final. Hernán Piquín, que no llegó a saber si iba a o no a duelo, preguntó en tono de chiste (aunque con un evidente malestar) si el martes podía llegar a las 23:30.