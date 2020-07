Damián, ganador de la segunda temporada de Bake Off, habló sobre LA NACION sobre el triunfo y la polémica final Crédito: Gentileza Telefe

El reality de pastelería Bake Off: Argentina tuvo, como era de esperarse, una final atípica. El exitoso ciclo de Telefe llegó a su último programa con la promesa de dar a conocer el resultado de una investigación interna que la productora Turner Argentina llevó a cabo luego de que saliera a la luz en las redes sociales que Samanta Casais, una de las finalistas junto a Damián Pier Basile, había omitido datos de su trayectoria profesional, al presentarse como candidata a un reality cuya condición es la de ser pastelero amateur.

Como la conductora Paula Chaves fue madre el sábado de Filipa , el jurado conformado por Cristophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar fue el encargado de dar el veredicto.

Como consecuencia, el domingo por la noche se reveló que quien se consagraba como ganador era Damián, luego de que Samanta, ganadora original en 2019 cuando se filmó el programa, quedara descalificada. La participante habló de cómo no incluyó cierta información al firmar el contrato, aclaró que no estudió pastelería, le agradeció a la producción por la posibilidad de explayarse al respecto, y felicitó a Damián, quien triunfó como ganador de la segunda temporada.

Damián es rosarino, tiene 31 años, es empleado de comercio y desde muy temprana edad se interesó por la pastelería. También tiene un popular canal de YouTube donde sube diversas recetas. En diálogo con LA NACION, el joven habló sobre cómo vivió la final, el impacto de las redes sociales y sus planes a futuro.

-¿Cómo te sentís hoy después de la emisión de la final?

-Ahora es cuando realmente me estoy sintiendo ganador, al ver la reacción de la gente, el amor, los saludos, es increíble. Tengo miles de mensajes en todas las redes sociales que no sé cuándo voy a llegar a responder, pero estoy muy feliz de recibir todo este reconocimiento de la gente, eso es muy importante.

-¿Cómo te llevaste con ese costado del reality? ¿Le tenías cierto miedo a las redes?

-Miedo no tuve porque siempre fui muy de exponerme con mi vida. Lo que hice, lo que compartía con amigos siempre lo subía sin problemas. Me imaginaba que iba a ser mucho más grande que mi vida normal, pero tampoco que iba a llegar al nivel de exposición al que llegó. Pensé que iba a terminar el programa con 80.000 seguidores [Damián tiene 364.000 followers en Instagram] y fue una locura lo que pasó. Hay que aprender a manejarlo, para que la gente no se ofenda cuando no contestás, pero sabiendo que es imposible hacer algo personalizado con cada uno. Me gustaría decirles a todos los que me bancan sin conocerme que les agradezco muchísimo. No hubiese imaginado esta aceptación.

-¿Cómo viviste el momento en que empezaron a cobrar fuerza los rumores sobre Samanta?

-La verdad que me desconcertó un poco, pero siempre confié en que si había algo, la producción lo iba a manejar como lo manejó. Traté de tranquilizarme lo más que pude, y esperar que sea lo mejor, como lo fue.

-¿Te sorprendió?

-Me sorprendió bastante.

-¿Y cómo terminó todo con ella? Anoche vimos que pudieron dialogar civilizadamente en la final.

-Que haya terminado así fue lo mejor, haber tenido la posibilidad de volver a vernos y de dialogar . Vivimos muchas cosas en la carpa, más allá de lo que haya pasado y de que se haya omitido algo o no. Eso no quita que no hayamos ido a un lugar a compartir un sueño, a competir pero también a compartir. Compartimos un montón de cosas. Vamos a seguir siendo compañeros más allá de todo esto.

-Entablaste una linda amistad con Agustina y son muy queridos por la gente, ¿se llevaron bien desde el principio?

-¿Vos sabés que no? La primera vez que la vi dije '¿y a esta qué le pasa?' (risas) y después hicimos como un clic. Nos dimos cuenta que somos totalmente iguales, somos la misma persona, como separados al nacer, y ahora nos llevamos perfecto. Eso se notó mucho, y nosotros queríamos transmitir eso, ya ganamos con nuestra amistad y ahora se vienen un montón de proyectos juntos.

-¿Qué tienen planeado hacer?

-Vamos a dar clases, compramos un dominio, una marca, vamos a hacer un montón de cosas compartiendo con la gente y divirtiéndonos, que es lo que más nos gusta. Armamos una red personal, pero le metimos pila desde el punto de vista legal para hacer bien las cosas. Lo hicimos a las apuradas, así que está en proceso. Decidimos hacerlo más allá de cualquier decisión que fuera a tomar la producción, porque el proyecto era anterior.

-¿Qué otro plan tenés en mente? ¿Qué te gustaría hacer con la pastelería?

-Lo que más me gustaría respecto a la pastelería es poder viajar, conocer otros países, conocer la pastelería de otras culturas, otros sabores, otros ingredientes, otras formas de trabajo, y además obviamente aprovechar para pasear, que es mi sueño desde que me inscribí. Si no fuera por la pandemia, ya mañana estaría arriba de un avión. Tengo muchas ganas de tomar clases en Europa y enseñar eso también.

-Hablando de enseñanzas... ¿cuáles son las que te llevás del jurado?

-El jurado la verdad que tuvo humildad, los vi tan personas con nosotros... como si fuera un tío o un amigo que te da un consejo delante y detrás de cámara. Venían y se tomaban un mate con nosotros. Fue una locura haber pasado por eso. Nos dejaron miles de enseñanzas, de tips, aprender cómo trabajar más ordenado, más rápido, cómo solucionar cada problema, o que algo te quede más lindo. Gracias a ellos aprendimos mucho, porque nos decían todo desde un lugar de mucho amor.

-¿Disfrutaste la final?

-La disfruté muchísimo como disfruté todo el programa. Supongo que toda la gente que lo vio, notó que era impecable, divertido, fresco, dulce. Yo no siento que el programa haya quedado manchado por nada, porque si pasó algo, se solucionó, y estoy feliz del resultado y de cómo se dio.

-Marcelo Tinelli fue muy elogioso con tu trabajo, y después surgió el rumor de que podrías ser convocado para el "Bailando". ¿Eso está dentro de tus planes, te gustaría?

-Hasta ahora no recibí noticias, pero la verdad que lo pensaría, porque soy bastante caradura (risas). No me molesta nada, yo me animo todo siempre que sea algo divertido y para pasarla bien. Si me animé a hacerles tortas a esos tres grosos que tenía de jurados, ¿cómo no me voy a animar a bailar frente a miles de personas? Sí, yo bailo.

