Agus, Samanta, Damián y Agustina, semifinalistas de Bake Off

Todo listo para las últimas dos entregas de Bake Off. El reality culinario comenzó su cuenta regresiva: los cuatro cocineros -Agus, Damián, Samanta y Agustina- siguen en competencia, pero el próximo domingo uno quedará afuera y tres irán a la final.

En esta edición, bajo la atenta mirada de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis, los participantes se esmeraron a lo largo de las tres pruebas que les informó Paula Chaves. Pero una visita sorpresa y una decisión por parte del jurado cambió por completo las reglas del juego.

El primer desafío consistió en una prueba creativa y fue la de preparar seis Petite fours de estilos diferentes. Rápidamente, los participantes comenzaron a preparar sus mini tortas, procurando sorprender al jurado con combinación de sabores y colores. Damián pensó en una serie de pastelitos que emularan ser piezas de sushi, una idea que entusiasmó a Betular, que le dijo: "Es muy original tu idea, soy fan del nigiri, el rebosarlo en coco estuvo muy bien. No es algo clásico, pero sí es una innovación para un restaurant asiático, muy logrado".

En esta prueba Agustina también ganó varios elogios, aunque Christophe expresó ciertas reservas con respecto a la masa. Agus, por otra parte, recibió algunas correcciones del mismo jurado, quien le aseguró: "Están hermosos, pero no encuentro los sabores,un poco más de intensidad hubiera sido mejor". Por último, Samanta sorprendió gratamente una vez más por su habilidad en el preparado.

A pesar de sus diferencias, los cuatro participantes venían en niveles parejos, y en la segunda prueba, siguieron en la misma situación pero para mal, porque ninguno logró superar el desafío. Ante una prueba que mostró distintas complejidades, los cuatro irremediablemente naufragaron. Damián se quejaba por la falta de tiempo, Agus confesó sus nervios, Samanta se desbordó y comenzó a llorar y Agustina confesó estar "al borde del colapso". En el resultado, todos los miembros del jurado notaron "errores de principiante" y, luego de criticar con mucha dureza las preparaciones, consideraron que ninguno había cumplido con el desafío.

Más adelante, la aparición de Gastón Salas, ganador del primer Bake Off fue una grata sorpresa para los participantes. Recordado por su torta en forma de cartera, Gastón llevó una de sus preparaciones para anunciar el tercer desafío de la velada, que consistía en una "torta gravedad cero". La consigna preocupó a los participantes, pero rápidamente comenzaron a trabajar en originales ideas. Durante el preparado, quien peor la pasó fue Samanta, que quemó sus bizcochuelos y angustiada, necesitó que Pamela la motivara para volver a comenzar su torta.

Al momento de la devolución, todos mostraron nuevamente un nivel muy elevado. Agustina preparo una cacerola con pochoclos y Gastón, como jurado invitado, le dijo: "¿Cuánto me cobrás por esta torta?". Damián hizo un chanchito bañándose en barro y Pamela fue concluyente: "Me encanta el terminado, el tono de colores, felicitaciones". Agus armó una hamburguesa y Christophe aseguró: "Esta torta gravedad me hace acordar a Gastón, la misma frescura, esa intención de hacer las cosas sencillas pero con detalles". Por último, Samanta y su búho no se quedaron atrás con los elogios.

En el último bloque, y luego de minutos de mucho suspenso, Paula Chaves dio la noticia que ninguno de los cuatro concursantes esperaba, y es que ninguno fue eliminado. De esa manera, el próximo domingo habrá una nueva ronda de semifinal, y ahí sí decidirá quién de ellos será expulsado, de cara a la final a la que llegarán solo tres participantes.