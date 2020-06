Bendita: Edith Hermida condujo el programa con el top transparente del escándalo

La conductora de Bendita imitó el look sexy de Romina Malaspina.

Ella lo había prometido en la edición anterior: "Para Bendita me lo pongo, que me consigan uno de esos transparentes". El top apareció y Edith Hermida tuvo que cumplir, aunque en el camino se tomó algunas licencias.

Conductora por derecho del programa de elnueve , mientras Beto Casella elija mantenerse a prudente distancia y salir en pantalla gigante, Edith se entrega al show entre informativo y bizarro que cada noche propone el programa.

Y aunque en la emisión del martes no hubo informe sobre el affaire Malaspina, sí estuvo presente en el atuendo de la conductora, merced a los buenos oficios del diseñador Mariano Caprarola que le hizo llegar una prenda idéntica a la utilizada por la chica del noticiero de Canal 26 .

"Se trasluce todo de verdad -dijo entre vergonzosa y divertida Hermida-, pero bueno, por qué no me puedo poner el top de Malaspina, aunque me veo y me da un poco de impresión".

"Ella se impuso el desafío y lo cumplió, y te voy a decir algo, te queda mejor. La quiero ver a Malaspina a la edad de la 'chiru'", la piropeó Beto utilizando el apodo de "chirusa", con el que la denominan cariñosamente en el programa.

A diferencia de lo propuesto por la ex Gran Hermano, y que generó un revuelo mediático que todavía se mantiene vivo después de casi una semana, Hermida acompañó el mínimo atuendo con una campera negra de cuero, y aunque sus compañeros propusieron que se la sacara, ella prefirió no hacerlo: " Es que este look va con la campera, a Malaspina le faltaba un blazer para quedar 'noticiero', como estoy yo: seria".

Con humor, en Bendita dieron el tema por terminado a menos, claro, que sus protagonistas aviven la llama, y todo vuelva a empezar.