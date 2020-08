Bendita: Edith Hermida mandó al frente a Ivana Nadal con un chat privado

Edith Hermida, y una historia poco conocida relacionada a Ivana Nadal. Crédito: Instagram

26 de agosto de 2020 • 00:44

El tema era el escándalo de ida y vuelta que se armó entre Nati Jota e Ivana Nadal por un chico que terminó con la primera en diciembre, y ahora se mostró en Instagram a los besos con la segunda. Aunque los focos de conflicto estuvieron puestos sobre las supuestas amigas, y poco se habló del muchacho y su empatía para con ambas, en Bendita decidieron resumir en un informe todas las posiciones.

Sin embargo lo interesante vino después, cuando de regreso al piso y puestas sobre la mesa las diferentes opiniones, Edith Hermida se refirió a la defensa que en sus redes hizo del tema Nadal, y las críticas sobre ella que había hecho en Los Ángeles de la mañana, Andrea Taboada: "Yo coincido con mi amiga Andrea. Ivana Nadal susurrándote cómo tenés que actuar en la vida. cuando yo ví un chat tuyo Ivana Nadal, hablando mal de todos nosotros. Te mando un besito, y no hables mal de la gente 'mi amor' que te hace mal a vos".

La vehemencia del comentario no fue casual. Nadal fue parte de Bendita, y aunque al aire parecía tener la mejor relación con sus compañeros de panel, las cosas no terminaron de la mejor manera.

De buenas a primeras Ivana dejó el programa, y explicó en un video el porqué: "Me fui de Bendita porque no me sentía bien hablando del otro. Yo lo hacía, pero está mal porque te hace mal a vos. Estás gastando tu propia energía en proyectar tu dolor dando odio hacia otro que ni siquiera está ahí, mirá el nivel de cagón o cagona. Aunque lo haya mostrado en una red social no te da derecho, porque es su red personal. Cada uno hace su vida, y el otro no tiene por qué opinar. Así que como la tele va a seguir estando, me guste o no, decidí dejar de mirarla".

Las palabras de Edith tuvieron directa relación con aquella explicación, como también con una historia no resuelta a partir de unos chat privados que no cayeron nada bien en el entorno del programa.