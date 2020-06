El actor interpreta al astro del fútbol en la serie Sueño bendito. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 00:36

De bajo perfil, alérgico a la exposición excesiva, Juan Palomino ha desarrollado una prolífica carrera en cine, teatro y televisión, aunque muchos todavía hoy no le conocen la cara.

Entre lo más destacado a nivel popular, Palomino se enorgullece de haber intepretado a dos personajes clave de nuestro país: Juan Domingo Perón en la obra de teatro Encuentro de genios (escrita por Beto Casella) y a un crepuscular Diego Armando Maradona en Sueño bendito , la serie Amazon Prime Video de inminente estreno.

Sobre esta última, y a sabiendas de que por contrato no puede adelantar nada de la historia, Palomino dio detalles de cómo se distribuirá: "Lo único que sé es que están haciendo la postproducción de la primera temporada . Todavía no hay una fecha para estrenar, pero la segunda temporada sería recién el año que viene".

Como así también de lo que fue para él como actor, ponerse en la piel del polémico jugador: "Haber estado involucrado en el proyecto significa para mí una gran responsabilidad, por lo que representa Maradona en el mundo . Es un hombre que ha sabido encontrar un espacio para poder ser, y eso no es fácil porque para un actor el hecho de estar en ese universo significa encontrar puntos de contacto, más que imitar. La aventura de la actuación tiene que ver con eso, encontrar puntos de contacto más allá del de la épica vida que ha llevado adelante, y de lo que significa su nombre".

Sin demasiado para agregar, el actor no quiso terminar el móvil sin hacer referencia a la aventura teatral que emprendió con Casella, y de la que están pensando una recreación exclusivamente para filmarla y compartirla vía streaming. Y en ese camino de trazar paralelos entre ambos personajes que le tocó interpretar, Palomino deslizó una curiosa analogía entre el político y el deportista: " Creo que entre Maradona y Perón hay elementos para explorar la identidad de cada uno, lo que significa ser un referente, enfrentar al poder de turno , y eso no le sucede muy seguido a un actor. En este caso, la vida y la historia me han permitido estar ahí".