17 de diciembre de 2020 • 01:59

Aunque no es el tono habitual de Bendita, que suele tocar cuerdas mucho más lúdicas, algunos temas que pasan por sus informes desembocan en debates en los que la información se mezcla con las opiniones personales, en un contundente cóctel de vehemencia. La partida de María Laura Santillán de Telenoche ocupó buena parte de la televisión del martes y miércoles, imágenes prolijamente recopiladas y editadas por el programa de elnueve.

Terminado el compilado, Mercedes Ninci se salía de la vaina por hablar de los porqué en torno al caso Santillán. Beto Casella le dio la palabra y la periodista no paró más: "Hay muchos motivos. Diego Leuco nunca le serruchó el piso a nadie, María Laura Santillán nunca se bancó la pantalla tripartita con Diego y Luciana Geuna. A ella nunca la digirió, pero Luciana es una excelente periodista, yo trabajé con ella en la radio".

Así fue como se descubrió que Mercedes se había tomado el trabajo de recopilar información, de esa que no se nota cuando está el programa al aire, pero que suele ser protagonista en charlas, audios y grupos de WhatsApp: "A muchos amigos míos les pasó que María Laura los llamaba por teléfono y les decía: 'Cuando salgas del móvil, no digas: Gracias Diego y María Laura. Primero decí María Laura y después Diego'. Eso te demuestra la inseguridad. Lo mismo pasó con José Bianco, él le daba más bola a Leuco que a María Laura y esto la ponía muy nerviosa".

Mientras Ninci seguía por su camino incinerador, Edith Hermida intentó bajarles un tono a los dichos de su compañera: "Parece doña Rosa haciendo chusmerío. Está diciendo lo que le parece a ella. Mirá si la van a rajar porque se llevaba mal con los movileros".

Pero no pudo, porque Ninci todavía tenía más cosas anotadas: "Otro tema es que se le fue el padrino, Carlos D'Elía, que lo cambiaron de sección", y ahí sí Edith no pudo más y le retrucó muy en serio: "A mí me afecta lo que estás contando. Qué feo que una mujer diga que María Laura Santillán ocupa un lugar porque tiene un padrino. Es una periodista que tiene una gran trayectoria, y no necesita a ningún padrino".

"Ella pregunta muy bien, pero le falta carisma -remató Mercedes-. César y Mónica se fueron ovacionados. Cuando se fue Santo Biasatti muchos lloraron. Yo quiero ver cuántos van a llorar ahora. Porque no es una buena compañera".