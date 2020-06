Tras el escándalo, Bendita pasó un informe de Yanina Latorre con la cara tapada

Fuente: Archivo

19 de junio de 2020 • 23:56

La ausencia durante dos días de Yanina Latorre a Los ángeles de la mañana despertó todo tipo de conjeturas. Desde problemas de salud hasta la grabación de programas para lo que será el inminente nuevo formato de Showmatch . Cansada de estar en el ojo de la tormenta, la panelista explotó con un explicito y soez posteó en sus redes .

Uno de los programas a los que Latorre señala siempre como origen de burla es Bendita, y desde hace tiempo había decidido hacer lo necesario para que dejaran de nombrarla. Esta vez, Beto Casella y su equipo decidieron hacerle caso, pero a su manera.

Con un informe con su cara borrada, y sin nombrarla en ningún momento (arrancaron con un "vamos a ver a 'la que te jedi'" ), el programa le dedicó un extenso informe sobre los acontecimientos de los últimos días.

De regreso al piso, Casella hizo su descargo: "No hubo ninguna cuestión legal, nunca nos llegó una carta documento. Sí mantengo lo que hemos dicho en estos 15 años: si alguien no quiere aparecer no tiene más que llamar y decirlo. En este caso, como nos lo han hecho saber, lo hacemos. Este tipo de tele que hacemos es infrenable con una carta documento porque no hay agresión, daño, perjuicio, nada. Es lo más inocente que hay. Cualquier juez que agarrara algo así diría: '¿Qué me trajeron? Déjenme de joder' . Pero si quieren, por buen gusto y respeto, lo hacemos así".

A continuación, Mercedes Ninci dijo: " Hay como una especie de pacto de silencio en la cúpula, que no quieren contar por qué faltó. Pero el rating siguió igual ", Edith Hermida reflexionó sin quedar muy claro por qué, que "el daño se lo hace ella"; y Alejandra Maglietti hizo referencia al criticado backstage con Yanina dándole un abrazo a Santi Maratea: "Mostrarte abrazando a alguien no sé si es técnicamente romper la cuarentena, pero si estamos haciendo hincapié en la distancia social y en el cuidado, el mensaje no está bueno". Así, lejos de su objetivo de desaparecer del programa de elnueve , Latorre obtuvo una nueva catarata de críticas. En otras palabras, casi como echar leña al fuego.