Tras cumplir 22 años en el medio, Benjamín Rojas pasó por el diván de Cortá por Lozano y se animó a hacer terapia junto a Verónica Lozano. Luego de hacer un recorrido por su larga carrera, el actor de Una semana nada más habló sobre cómo la paternidad le cambio la vida y contó una divertida anécdota que involucra a Candelaria Tinelli.

Al debutar en el medio a los 13 años, y pasar por varias producciones como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Alma Pirata, Casi ángeles, Solamente vos y Mi hermano es un clon, Rojas recordó cómo eran esos días entre el colegio y los sets de grabación. "De chico en la calle me preguntaban si era yo y decía que no. Tenía mucha timidez. Cuando empezaron a nombrarme a mí y ya no al personaje, me di cuenta que tenía que cambiar", confesó.

Tras advertir que no es muy organizado -salvo arriba del escenario, donde es "mucho más metódico"-, el actor habló de su paternidad y dio detalles de cómo la llegada de su primera hija le cambió la vida. "Fue un año muy particular. Rita me robo horas de sueño. ¡Es una tortura no dormir!", expresó. Y enseguida, reveló cómo es el método que inventó junto a su mujer Martina para repartir las tareas con la pequeña de un año. "Nos vamos turnando. Hacemos guardia una noche y una noche. Vos ya sabés que tenés una noche para dormir, así se esté incendiando la casa. El que se queda atento se tiene que ocupar de todo", explicó.

Feliz con "el amor de su vida", Rojas reflexionó sobre cómo la paternidad le cambió también su personalidad. "Me volví muy sensible. Antes me costaba decir 'te quiero'. Estoy más pendiente de los demás, más perceptivo. Pienso mucho todo lo que sucede. Es como que me pongo más en el lugar del otro", señaló, a corazón abierto.

El momento más divertido de la entrevista ocurrió cuando el actor recordó una anécdota con Candelaria Tinelli, quién tenía un amor platónico con el galán de Chiquititas. "Un día me iba de Telefe, después de grabar, y vino un productor y me dijo: 'Hoy es el cumpleaños de la hija de Marcelo (Tinelli) y me pidió si podías llamarla para saludarla'. Me acuerdo que justo me había pasado a buscar mi papá con el auto y tipo 9 de la noche le digo: 'Pará, pará, que tengo que hacer una llamada'. Paramos en un locutorio -en ese momento no existían los celulares o al menos yo no tenía- y llamé a la casa. Cuando me atendió, no me creía que era yo. Lo único que le dije fue: 'Cuando tu papá te pregunte, decile que te llamé'", contó entre risas, tras asegurar que después de ese episodio ha estado en la casa de los Tinelli varias veces.

Este hecho enseguida lo remontó a sus comienzos en el medio y esa primera llamada que definió su futuro. "Cuando me llamaron por primera vez de la producción de Cris Morena, me pasó lo mismo. Yo estaba en el colegio y atendió mi hermano. Cuando le dijeron que llamaban de Telefe, no les creyó y les colgó. Si este señor no hubiera vuelto a llamar, yo no estaría acá hoy festejando mis 22 años en el medio", bromeó al respecto.