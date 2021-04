Besos en pandemia: Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe hablaron del inicio de las grabaciones de la nueva tira de Polka

Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe son los protagonistas de la nueva tira de Polka que empieza a grabarse este viernes, en los Estudios Baires de Don Torcuato. La 1-5/18 Somos uno cuenta la vida de un grupo de personas en una villa de emergencia, y la idea es que esté al aire a finales de mayo, por eltrece.

“Yo voy a ser un cura que tiene la dicotomía entre Dios y esta hermosa mujer que es Agustina. No estoy muy cerca de la religión, aunque estoy bautizado. Empecé a mirar misas para ver cómo son”, contó Lamothe este jueves, en Lo de Mariana.

Cherri, en tanto, dijo que empiezan a grabar con todos los protocolos: “Nos hacen hisopados cada tres días, usamos barbijo y alcohol en gel. Va a haber besos... Estamos hablando cómo van a ser en esta nueva realidad, pero parece que los vamos a hacer con PCR negativo. Así que una vez que tengamos el negativo, grabaremos besos todo el día”, bromeó la actriz. Además dijo que se va a hacer especial hincapié en “el lugar de la mujer en esos barrios vulnerables”.

“Hacer ficción en este momento, después de un año y medio de estar encerrados, es complicado pero nos genera una ilusión muy grande, un desafío. Estamos muy contentos, en el estudio se armó un barrio y va a estar todo muy lindo”, señaló Heredia.

La historia escrita por Lily Ann Martin y Jessica Valls, está protagonizada, además, por Luciano Cáceres, Bárbara Lombardo, Maxi Ghione, Yayo Guridi, Felipe Colombo, Roly Serrano, El Polaco, Romina Gaetani, Nico García, Ángela Leiva, Leticia Brédice, Leonor Manso, Julieta Bartolomé y la actriz paraguaya Lali González, que se lució en el film 7 cajas.

Las confesiones más íntimas

Heredia contó que “en los encuentros íntimos soy más del habla que del tacto”. “Es antes, durante y después y me sale el galán, que no se baja nunca”, aseguró.

Lamothe reveló que se graba teniendo sexo y que si pierde el celular, explota todo. “Sí, me grabo cuando estoy con mi pareja, Kathia. Hicimos varios cortos. Grabo siempre yo y me cuesta ya encontrar ángulos interesantes”, confesó con picardía.

Cherri, más recatada, habló sobre la alimentación de su familia: “Mis hijos son vegetarianos de nacimiento, y hasta los 3 años no consumen lácteos. En casa tenemos una conducta que por ahí se rompe cuando salen, alguna vez. Por ejemplo, no hay paquetes de galletitas, yo cocino. Me acompañan médicos y pediatras, no lo hago a mi antojo. Estudié, me informé y le dedico mucho tiempo a la cocina”.

También la actriz habló de su hija Muna, de 12 años, que toca muchos instrumentos y quiere seguir una carrera musical. “Recibe más propuestas de trabajo que yo, pero todavía es chica. Le ofrecieron hasta grabar su disco, pero quiere hacer sus propios temas porque compone y es autorreferencial, habla de lo que siente por el mundo, los animales, sus amigos”, contó y se emocionó. “Me vio en Chiquititas y entendió por qué dicen todos que se parece mucho a mí, pero no le gusta mucho que digan eso”.

LA NACION