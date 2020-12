Burbuja sanitaria para proteger a Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión

Todo listo para la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión Fuente: LA NACION

Si un regreso de Mirtha Legrand a la televisión siempre genera expectativa, esta vuelta atípica y sobre el fin de año es aún más inusual. La diva volverá a enfrentar las cámaras luego de 9 meses de ausencia y 78 programas conducidos por su nieta Juana Viale en su reemplazo. El regreso, en medio de la actual pandemia, requerirá de una logística sobre la que se está trabajando desde hace varios días. Mirtha, con 93 años, es una persona de riesgo con lo cual se extremarán las medidas para preservarla de la mejor manera posible. Fue la estrella de eltrece quien pidió volver para despedir el año y saludar a su público antes de las celebraciones navideñas.

Para Nacho Viale, productor general del programa, el desafío es grande ya que no solo deberá ocuparse de los contenidos de La Noche de Mirtha, sino también de todo lo que implica la visita de su abuela al set: una burbuja sanitaria protegerá a la conductora.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand durante nueve meses. Este sábado nieta y abuela compartirán la famosa cena televisiva

Ayer definieron todos los detalles del operativo que se montará en la esquina de Ravignani y Cabrera, en donde se encuentra ubicado el estudio donde se graban las cenas sabatinas y los almuerzos dominicales. Una de las opciones posibles es el corte del tránsito y la restricción de la circulación peatonal en el momento del ingreso y la salida de la diva. Habitualmente, Mirtha baja el vidrio de su automóvil para conversar con los cronistas apostados en el lugar. Esta vez, eso no sucederá muy a pesar de la estrella que disfruta conversar con la prensa.

Dentro de Estudio Mayor, compañía que alberga el set en donde se hace el programa, se realizó una sanitización total (que comenzó ayer) de los espacios por donde circulará Legrand.

Al amanecer

Mirtha amanecerá un poco más temprano que de costumbre. Poco después de las siete comenzará con su rutina de lectura exhaustiva de diarios, mientras Elvira, su asistente desde hace casi 40 años, le servirá el desayuno. Aunque no tendrá que entrevistar a nadie, la diva llegará al canal absolutamente informada sobre la actualidad nacional. Seguramente, en algún momento de la charla con su nieta, se filtrarán temas políticos y las últimas noticias vinculadas a la llegada al país de la vacuna que protegerá a la población del coronavirus, tema que generó polémica en las últimas horas. Mirtha no se va a perder la oportunidad de dar su opinión.

Finalizado el ritual de cada mañana, comenzará a prepararse, sabido es que el estilismo elegante es una de sus características. Hasta el piso de Avenida Del Libertador se acercarán Lía Sánchez, su peinadora histórica que otrora integrara el staff de Roberto Giordano, y la maquilladora Gladys Andrade. Legrand saldrá después del mediodía rumbo al estudio. El trayecto no le demandará más de quince minutos, con lo cual su llegada se espera cerca de las 12.30.

Burbuja sanitaria

El vehículo de marca alemana, conducido por Marcelo, chofer de varios años de la diva, ingresará directamente al edificio del barrio de Palermo. Mirtha solo deberá caminar unos pocos pasos hasta llegar al camarín ubicado en la planta baja, a escasos metros del ingreso al estudio. El estacionamiento estará despejado y solo habilitado para la llegada del automóvil de la diva. Se restringirá al máximo la circulación de personal por el pasillo, la idea es que Mirtha se cruce con la menor cantidad de gente posible para evitar contactos y minimizar las posibilidades de contagio.

Mirtha se cambiará el traje sastre con el que abandonó su casa y se pondrá el vestido con cristales diseñado por Claudio Cosano. Con la ayuda de Héctor Vidal Rivas, su asesor de vestuario, y de su asistente Elvira, entrará al estudio recién cuando todo esté listo para comenzar a grabar. Casi con la cortina musical sonando, la diva se ubicará detrás de la escenografía para ingresar. El misterio no revelado aún es si lo hará sola o en compañía de su nieta. También se espera la presencia de Gino Bogani, diseñador que vistió a Juana Viale durante gran parte de la temporada.

En su vuelta a la televisión, Mirtha Legrand lucirá un vestido con cristales diseñado por Claudio Cosano

Habitualmente, en el estudio se ubican invitados y algunos fanáticos que desean presenciar el programa. Mañana eso no sucederá. Solo algunos miembros del equipo de producción, los tres camarógrafos, algunos técnicos indispensables y Mónica, la encargada de servir la mesa. La idea es que la cantidad de gente no llegue a la veintena, algo complejo para la realización de un programa que requiere de bastante personal para su realización.

¿A solas?

Mirtha Legrand y Juana Viale no estarán solas. La idea es que Marcela Tinayre acompañe a su madre y a su hija y se espera que comparta la mesa en algún momento de la cena. Otro de los momentos posibles y deseados por Mirtha es que Nacho Viale también se integre a la charla, al menos durante algunos minutos. Como responsable de StoryLab, junto a Diego Palacio, Viale no permanece habitualmente en el estudio sino que observa la grabación desde el control. No será la primera vez que los nietos estén junto su abuela frente a cámaras. Más improbable es la presencia de los hijos de Juana Viale. En cambio es posible que Rocco Gastaldi, hijo de Marcela Tinayre, vaya con su madre a la grabación.

Varias figuras famosas saludarán a la diva en este regreso. A lo largo del programa se verán estos mensajes calurosos que fueron grabados en las últimas horas. Incluso, alguna celebridad de primerísima línea podría salir por teléfono para conversar con Mirtha en tiempo real. ¿Será el de Susana Giménez uno de esos llamados?

La cocinera Jimena Monteverde preparó un menú especial con sabores que son del gusto de la dueña de casa y de sencilla manipulación dado que el programa casi no tiene cortes y la charla constante impide que los comensales puedan degustar los platos sin las cámaras encendidas.

Jimena Monteverde, asesorada por las asistentes de Legrand, diseñó un menú a la medida de la diva

Una vez concluida la grabación, Mirtha evitará los saludos de rigor con el equipo. Raudamente se dirigirá a su camarín para volverse a cambiar de ropa, mientras sus asistentes ubicarán en su automóvil algunos de los regalos y flores recibidos. Nuevamente, su vehículo la esperará dentro del edificio de Estudio Mayor para conducirla hasta su casa.

La diva condujo solo los primeros cuatro programas de la nueva temporada 2020 y se recluyó ni bien se implementó la cuarentena preventiva por el brote de Covid-19. Cuando mañana, a las 21.30, se emita el programa, Mirtha estará en su casa disfrutando como una televidente más, luego de una tarde de emociones intensas que tendrá el sabor de una bienvenida, pero también de un largo paréntesis porque la diva no hará televisión hasta que la pandemia haya minimizado sus estragos.

