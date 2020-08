Cantando 2020: Adabel Guerrero contó que está viviendo junto a la exmujer de su marido Crédito: Prensa Laflia

Luego de su cruce con Moria Casán, regresó al escenario de Cantando 2020 Adabel Guerrero, y antes de mostrar su propuesta para esta nueva ronda de rock nacional, aprovechó para ensayar una disculpa: "Le pido perdón a la señora si la ofendí en algo, pero toda frase sacada de contexto suena diferente. Yo estaba dando una entrevista radial y me pincharon, entonces, quise referirme al cetro que ella está usando en el programa y me salió 'bastón'. No está bueno tratar a alguien de vieja".

Luego, consultada por los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, contó que se mudó junto a la exmujer de su marido, Martín Lamela, que hoy es su mejor amiga y quien le cuida a su hija. "Decidimos vivir juntos durante la cuarentena, porque somos las que cuidamos nuestros hijos", reveló. Y ante el asombro de los presentes, agregó: "Nos llevamos perfecto. De hecho, hoy ella es mi mejor amiga". Ante sus palabras, Laurita pensó en voz alta: "Es como si Federico Hoppe me llamara para que le cuide los hijos que tuvo con Macarena Rinaldi".

"¿Están por ser padres? ¿Vos sabés algo?", quiso saber su compañero en la conducción. Y ante la negativa de Fernández le recomendó: "Vos te metés sola en esos lugares extraños". El comentario de De Brito no fue casual: la noche anterior, Nacha Guevara le había dedicado a la conductora dos frases desubicadas: "'¿Cómo hace tu novio para callarte" y "Tu lista de novios es tan larga...".

Al momento de cantar, junto a su compañero Leandro Bassano, Guerrero brindó una versión de "Un poco de amor francés", de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Dentro de la puesta, estuvo presente el caño, una disciplina que la bailarina domina desde hace años. Tras su actuación, y ante la insistencia de los conductores, Guerrero volvió a hacer alarde de su destreza en el pole dance.

Después, sí, llegó el tiempo de las calificaciones. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (4): "Muy bien lo que hacés en el caño, pero no sé qué tiene que ver con el rock. Nunca me imaginé un rock en un sofá amarillo. Leandro cantás bien, pero no le sacaste el jugo. Vos me dijiste que te gustaba el rock".

"No, no era yo", explicó el participante. "Fue el compañero de Flor Torrente", agregó Laurita, pero la jurado siguió como si nada hubiese pasado: "Ustedes necesitan rockear más. Yo nunca vi una noche de rock en estas circunstancias. Pregúntenle a Pappo cómo eran las noches de rock", insistió la intérprete de "Los patitos feos", refiriéndose al músico fallecido en 2005.

Entonces, llegó el turno de Karina, "La Princesita" (7), quien sumó: "Festejo que hayan mostrado algo más caliente, porque hasta ahora todas las propuestas habían sido algo frías. Adabel canta todas las canciones igual, bien, afinada, pero tiene que trabajar la rigidez de las articulaciones para proyectar mejor su voz. Me gustó".

Oscar Mediavilla (4), quien durante esta semana reemplaza a Pepito Cibrián en el jurado, agregó: "Hicieron una canción de una banda que me encanta y de la que trabajé como sonidista. Quiero mucho a La Negra Poli y a Skay Beilinson. El tema hubiese brillado un tono más arriba, donde Leandro se hubiese destacado. Sentí que la canción quedó en una tonalidad cómoda para Adabel. Tienen que rezar que la policía musical no está habilitada en este momento para venir a estos concursos. Lo que vi estuvo bueno, pero lo que escuché no me pareció exuberante. Es un 'ni'. Los coaches me dijeron que trabajan mucho en la semana. Eso está bueno, porque quieren mejorar".

"Yo no tengo nada personal con nadie. Les voy a decir que me gustó poco", cerró Moria Casán, dueña durante esta ronda del voto secreto.