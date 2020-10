Cantando 2020: así fue la exitosa vuelta de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri y un homenaje a El club del clan Crédito: Prensa LaFlia

Luego de sufrir algunos problemas de salud, Carmen Barbieri volvió al Cantando 2020 y fue aplaudida por los jurados. Los conductores, Àngel de Brito y Laurita Fernández recibieron a la participante.

Ya recuperada, la capocómica contó que tuvo un problema "de parálisis facial", y con mucho humor explicó que por los problemas que tenía para hablar, "parecía borracha". Sin más preámbulo, la pareja se sumergió en un homenaje a las canciones de El club del clan, una movida que para Barbieri tiene un significado muy importante. "Salió muy bien, fue un gran esfuerzo, estoy llena de amor" dijo ella, que agregó: "No sé si se lo vio en pantalla, pero salió mi viejo. En la película de El club del clan, mi papá es el manager".

En la devolución, Nacha Guevara felicitó a Carmen por su energía, y le dijo. "Es lindo verte de nuevo. Fue un momento agradable, se divirtieron y jugaron. Aunque esta no es mi época favorita de la música" (8). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda confesó que no conocía El club del clan, aunque agregó que sí conocía esas canciones: "Yo me divertí mucho. Me gustó" (voto secreto).

En su turno, Oscar Mediavilla expresó que hubo algunos detalles, pero quiso celebrar el regreso de la artista: "Me gustó lo que hicieron, y les doy la bienvenida" (8). En el cierre, Moria Casán festejó la energía de Carmen: "Estás muy Lucille Ball, y tienen una cosa de relax, me pareció un homenaje súper ingenuo, por ahí como en esa época, que no eran canciones comprometidas" (10). Con 26 puntos en total, Carmen abre el ritmo con un puntaje muy alto.

