Cantando 2020: Carmen Barbieri sorprendió con una revelación sobre su presente sentimental Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 01:43

Carmen Barbieri fue la encargada de abrir la ronda de homenaje a las cortinas musicales de telenovelas de Eltrece. La actriz y su compañero Mariano Zito contaron que, debido a la nueva ola de contagios de Covid-19 en el staff del programa, se vieron obligados a ensayar íntegramente por Zoom, sin verse personalmente. Luego, brindaron una versión del tema de apertura de El sodero de mi vida, la telecomedia protagonizada Andrea Del Boca y Dady Brieva.

Tras escucharlos versionar el tema popularizado por Palito Ortega y Lucía Galán, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Qué bueno que hagan estos temas, que traen alegría. A Carmen no la vi tan brillante y exuberante como otras veces. A Mariano sí lo vi disfrutar. Hubo muchas cosas para incorporar, la letra, el movimiento... Y la disociación tiene su tiempo. A mí me pasa. Son procesos".

Karina "La Princesita" (7) agregó: "Hoy no tuve que googlear, como pasó con el El Club del Clan... Esto sí lo conozco. Bien, yo noté que Carmen está algo mal de la voz. Siento que el tono le queda bien, pero hoy no se escuchó bien, hubo tensiones. Hay que estar muy relajado para que no suceda esto".

"Lo que pasó es que la pista en el piso se escuchaba muy baja y por eso sus voces estaban muy expuestas. Lo vi a él muy temprano acá ensayando, a las 16. Estuvieron bien, podrían haber estado mejor si hubiese sucedido lo que les dije. Adelante", sumó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda.

Por último, Moria Casán (6) expresó: "Me gustó pero hasta ahí, porque me hicieron ruido dos cosas de Carmela. Me sonó mal al principio y me tuve que tapar los oídos dos veces. Bien. Mariano siempre va a estar bien, pero la propuesta fue desabrida". Al final, Barbieri sorprendió a todos con una revelación: está de novia. "Se llama Sebastián y me cuida mucho. Hace muchas cosas por mí y me llama todos los días para ver cómo me siento. No ve Cantando porque trabaja mucho. Nos presentó mi amiga Sandra Domínguez", precisó.

Conforme a los criterios de Más información