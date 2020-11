Cantando 2020: Charlotte Caniggia cantó un tema de Mariah Carey Crédito: Prensa LaFlia

Este jueves, luego de un emotivo homenaje a Diego Maradona, la encargada de romper el hielo en el escenario de Cantando 2020 fue Charlotte Caniggia. La heredera de Claudio Caniggia y Mariana Nannis no pudo evitar referirse a la muerte del gran amigo e histórico socio futbolístico de su padre, de quien se encuentra distanciada. "No hablé con mi papá, pero sé que está triste. Yo lo vi solo una vez a Maradona, cuando era muy chiquita; no lo conozco. Que en paz descanse. Les mando mis condolencias a su familia, en especial a sus dos hijas y a su exmujer", expresó.

Entonces, sí, llegó el momento de cantar. Tras haber brillado la semana anterior con un tema de Viuda e hijas de Roque Enroll, esta vez Charlotte se animó a interpretar "Against All Odds" el éxito de Phill Collins, en la versión de Mariah Carey.

Tras escucharla, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (5). "Contra viento y marea, que es la traducción en castellano de título, dice mucho... Es mucho tema para los dos, sobre todo para la niña. Tendría que corregir las notas de paso... Siempre está bien la primera, pero después se va para cualquier lado. Me encanta que hayan elegido esta canción y que hayan asumido un riesgo, pero estuvo más o menos".

"¡Cómo se la jugaron! Y está bueno que asuman desafíos. Es muy dulce y muy linda tu voz, Charlotte, en este tipo de canciones. Ella es una soprano... ¡A esas notas a las que les tenés miedo, llegás! Tendría que haber cantado algunas partes de la canción que no se animó a cantar. De todas maneras, me gustó. Le subo un punto porque me gusta verla", sumó Karina "La Princesita" (6).

"Charlotte tiene un color de voz muy elegante y agradable. El problema es cuando va a buscando la nota. Vi muy poco de Cristian, se animó mucho más ella. Y está bien animarse, el tema es defender la canción. Hubo desafinaciones", agregó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán (21) señaló: "Lo que a la mayoría le suena mal, a mí me suena bien. Al contrario de mis compañeros y no por ir en contra de ellos, esta es la primera vez que Charlotte tuvo más protagonismo. En un momento, iba a cantar la parte de él y se frenó. ¡Se sabía hasta la parte de él! Fue maravilloso. Espectacular. No puedo más del placer de ver a esta pareja".

Como todas los equipos, los participantes debieron luego enfrentarse al bolillero que, en esta ronda, puede agregar o restar puntos al azar. En este caso, a suerte quiso que sumaran 4 puntos.

