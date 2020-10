Cantando 2020: el chiste de Aníbal Pachano que enfureció a Mica Viciconte

Por primera vez en lo que va de Cantando 2020, Fabián Cubero se hizo presente en el estudio para acompañar a su novia, Micaela Viciconte. "Canta todo el día. Tenemos quejas de los vecinos", contó el exfutbolista, vestido especialmente para la ocasión: con una chaqueta similar a la que suelen utilizar los miembros de Ráfaga en sus presentaciones.

Es que, en esta primera ronda de tríos, Micaela y Alito Gallo eligieron cantar con Ariel Puchetta, el líder de la banda tropical. Los tres, y ante la atenta mirada de Cubero, brindaron una versión de "Mentirosa".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto. "Son tres voces muy diferentes que no pegan. Ariel es muy potente, Alito canta muy bien, pero no se los escuchó bien juntos. Mica no cantó nada sola, se la escuchó muy poco. Estuvieron bien, pero no le aportaron a Ariel más brillo, en realidad, le quitaron un poquito".

Karina "La Princesita" (6) sumó: "Ariel, gracias por regalarnos tanta felicidad. Alito, siento que te mimetizás con los cantantes. Te pasó con Miranda y ahora con Ariel. Como cantante, no está bueno, porque tenés que encontrar tu personalidad, pero para el show está bien. Mica tuvo algunas desafinaciones".

"Estuvo bien. La pudieron arropar a Mica, estuvo protegida. La voz del amigo Puchetta es muy conocida, muy popular, y la canción también y eso hace que camine sola. De a ratos, me pareció que estuvo bien. Lo que se escuchó no generó ninguna molestia", agregó Oscar Mediavilla (7).

Por último, Moria Casán, excompañera de Viciconte en Incorrectas, expresó: "Puchetta, me dás ganas de comer puchero. Este trío me asombró, por lo bien. Hay que considerar que Aito viene de cantar con Esmeralda Mitre y eso es estrés postraumático". En ese momento, fue interrumpida por la conductora Laurita Fernández, quien le explicó que el cantante que acompañó a Mitre fue Nel Valente y no Alito Guillo.

"Entonces, el estrés postraumático es mío... Me asombró Mica porque tiene una laringe regada y flexible, y la escuchaba más a ella que a Puchetta y llegaba hasta el final. No puedo creer que cuando canta sola lo haga tan bien", cerró Casán.

Oscar Mediavilla, entonces, pidió la devolución del BAR. "Yo escuché otra versión distinta a la de Moria. Muy astuta la coach al ponerle frases tan cortitas a Micaela. Hubieran elegido otro tema, porque fue el tema de Ariel con un coro muy trucho. Me hizo ruido la voz de Mica", consideró Lourdes Sánchez (-1).

"Ariel es un grande. Me quedó corto el tema, me dieron ganas de seguir escuchando y eso es bueno. A Mica le falta dicción. Tal vez utilizar más las vocales, que abra más la boca. Tiene un cuerpazo y una altura, pero está como achicada. Tenés fuerza y tenés todo, pero de la cintura hacia arriba tenés que ser eterna y para abajo tenés que tener un colchón de aire. Alito me gustó mucho", sumó Laura Fidalgo, y mantuvo la nota. Aníbal Pachano, a su vez, expresó: "Sos atrevida. No sos María Calas, sos más bien 'María Caladora'", pero fue interrumpido por Viciconte: "Es de mal gusto. Usted y no tenemos relación".

"No tenés sentido del humor. Por eso bajo un punto. Vos viniste a pelear", disparó el coreógrafo. Y la concursante retrucó: "Yo no vengo a pelear, pero tenemos el derecho de decir lo que pensamos. El respeto es para todos. Si me hace una broma, explíquemela". "Te voy a comprar un manual del humor. Así no vas a crecer", finalizó Pachano.

