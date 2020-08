Mariana Brey y una sensual interpretación de "Despacito". Crédito: Jorge Luengo

A medida que fue avanzando la noche del martes, comenzó a trepar la temperatura del Cantando 2020. Mariana Brey llegó a la pista con un sexy atuendo que incluía una remera y botas doradas, campera y un mini short de jean, que sorprendió al propio Ángel de Brito.

La imagen fue acorde a la sensualidad con el que la periodista y su compañero Fran Eizaguirre interpretaron "Despacito", de Luis Fonsi. Afinada y con sutiles miradas hacia la cámara y al jurado, Mariana derrochó sensualidad.

Mientras se lamentaba de que Luis Fonsi le hubiera clavado el visto cuando le anunció que lo homenajearía en la pista argentina, la participante se aprestó a escuchar la devolución del jurado. En el caso de Nacha Guevara, el elogio hacia la voz de Mariana no pudo con el disgusto por la elección coreográfica; a pesar de ello cerró su participación con un siete. Pepe Cibrián, dueño esta semana del voto secreto, estuvo de acuerdo con su compañera e incluyó otro motivo de fastidio: "Ustedes cantan fantástico, pero el tema siempre me pareció una idiotez total".

Moria Casán, en cambio y a pesar de haber optado con ponerles un seis, los encontró "melodiosos, afinados, ensamblaron mejor la voz. El tema, desde que salió, me hace mal al estómago. Pero es una cosa mía. Lo que me faltó fue calentura". Todo lo contrario a Karina La Princesita, quien no solo miró a su compañera con cara de "esta mujer vio otra cosa", sino que le dio a Brey una jugada devolución: "Tenía un poquito de miedo con esta canción. Mariana no tiene un vibrato natural, pero fue muy inteligente lo que hicieron hoy con Mariana porque la hicieron bebotear mucho, y eso se disimuló. Me pareciste muy sexy, estoy mirándote con otros ojos. No es fácil ser sexy, me gustó verte".

En el límite del precipicio, y sin entender muy bien qué tiene que cambiar, quedó flotando la posibilidad de que la pareja tenga que repetir su actuación en la sentencia, y la pregunta es: ¿Qué irá a decir Karina cuando lo vuelva a ver?