Moria Casán se escondió abajo de la mesa para darle la nota a Lizardo Ponce

Luego de la festejada performance de Carmen Barbieri, llegó el turno de que saliera al escenario de Cantando 2020 Lizardo Ponce. El influencer y su compañera, Lucía Villar, eligieron para esta ronda de cumbia "Loquita", de Marama. Contaron que para la ronda con invitados quieren compartir escenario con Karina "La Princesita" o con Angela Torres.

Pero la buena onda de la previa se cortó, de pronto. "¿Esta vez te sabés la letra?", le preguntó el conductor, Angel De Brito, refiriéndose al olvido que Ponce sufrió en su última presentación en el programa, mientras cantaba "La cobra".

Luego de escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña durante esta ronda del voto secreto. "Hay que tomar en cuenta de dónde vienen, y hay un progreso. Y yo valoro muchísimo eso. Falta trabajar más. Mirala, comunicate, porque ella te va a dar material para trabajar", recomendó la cantante.

"Di un voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero vi que vos te divertiste, y ese es el camino que tenés que andar. Fue un grave error que la canción comience totalmente desafinada. Si él no está apto para arrancar afinando, que arranque ella. Es entendible que le suceda, pero yo le hubiese sacado esa responsabilidad. Estuvo feíto, pero es por ese lado", agregó Karina.

"Estabas muy desafinado en el comienzo. Pero creo que eran más nervios que desafinación... Vos sos muy seguro en muchas cosas y tímido en otras, y eso no es malo. Acá estás jugando. Sentí que era como un juego de chicos, cada uno iba un poco para su lado. Lo importante es pasarla bien en el escenario", sumó Pepito Cibrián (6).

"Todo mal. Fue todo feo, mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Ni los pude ver. Poca gracia, también. Pónganle onda, energía. Y como para poner un diez me pongo de pie, para dar esta nota me voy a empezar a agachar", cerró Moria Casán, y los calificó con un 1, escondida detrás de su escritorio. Con 11 puntos, entonces, Ponce consiguió la posición más baja de la ronda.