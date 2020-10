Cantando 2020: Flor Otero logró que Lola Latorre y Lucas Spadafora no desafinaran Crédito: Prensa LaFlia

En una nueva emisión de Cantando 2020, Lucas Spadafora y Lola Latorre volvieron a la pista luego de haberle pedido disculpas públicamente a Nacha Guevara el lunes. El dúo de influencers eligió para esta ronda de tríos cantar junto a Flor Otero un tema de Fito Páez, "Mariposa Tecknicolor".

Tras escucharlos, Guevara, dueña de voto secreto, expresó: "Flor, qué lindo que cantás. Qué voz limpia, pura, afinada. Me gustó porque tuvo alegría, no hubo estridencias. Estuvieron muy compenetrados unos con otros. Me gustó. Muy bien".

"Es precioso escuchar a Flor, te sigo desde Frecuencia 04 y quiero ser cantante desde que la escuché a ella ahí. De ser por ella, tendría que poner un 10, pero la cantó sola, Flor. Ellos estuvieron escondidos en las voces, me hubiese gustado que cantaran más solos", sumó Karina "La Princesita" (6). A pedido de la jurado, la cantante interpretó uno de los temas de la tira de Telefe, en la que compartió elenco con Gonzalo Heredia, Juana Repetto y Lissa Vera, entre otros, allá por 2004.

Oscar Mediavilla agregó: "Me emociona mucho que cantes tan bien, Flor. Sos una de las más grosas. Es un placer enorme escucharte. Estuvo muy bien manejado el arreglo vocal, el tema se sintió bien y se movieron bien en la pista. Tráiganla todas las galas o intenten copiar lo que pasó, porque estuvo bueno".

"Han sufrido bastante en esta pista y hay un dicho de Nietzsche que dice que lo que no te mata te fortalece. Estuvieron bien, pero a Lola se la vio incómoda con el saco, como con miedo a que se le viera una lola. No pude creer lo que evolucionaron. Estuvieron muy arriba. Estoy anonadada por el cambio. En ningún momento dejaron de cantar", sumó Moria Casán. En ese momento, el conductor, Angel De Brito pidió la devolución del BAR.

"Es un placer escuchar a Flor, porque acompaña con sus movimientos, cancherea y la rompe en la pista. A Lola la escuché haciendo cosas que no había hecho nunca. La rompieron. A mí me encantó. Hermoso", consideró la bailarina Lourdes Sánchez (+1).

"Tu voz me subyuga, tenés una trayectoria admirable, al igual que tue hermana Marisol, y un gran carisma. Los chicos me sorprendieron. Estuvieron muy afinados y prolijos. Me gustó mucho", agregó su colega, Laura Fidalgo (+1). Por último, el coreógrafo Aníbal Pachano (+1) expresó: "Flor es una de las cantantes con más matices de la Argentina. Ellos me sorprendieron, pero me hubiera gustado que cantaran un poquito más. Hay que dedicarse más y estudiar al doble. Esta es una escuela".

