Crédito: Instagram

14 de agosto de 2020 • 01:19

Momento de sentencia, debido a la cantidad de parejas la instancia se hace larga y, al estar el 50 por ciento en su casa vía Zoom, mucho menos emociante. Tal vez por eso, o tal vez no, Karina Jelinek estuvo durante buena parte de los anuncios concentrada en su celular.

Ángel de Brito se lo hizo notar, y ella se justificó diciendo que hablaba "con la familia". Y como no podía ser de otra manera, con su habitual velocidad mental, Moria Casán cazó la declaración al vuelo: "Perdón, pero la señorita dijo recién algo muy importante que ninguno captó. Dijo que se estaba mensajeando con su familia, quiere decir que se reencontró con ellos".

La jurado hizo referencia a la interna que la propia Jelinek hizo pública, cuando contó en sus redes los problemas que tuvo con ellos luego de que trascendiera una supuesta relación de ella con otra chica. En su momento, Karina había tuiteado: "Gracias por bloquearme herma y sacarme del grupo familiar, lamentablemente no soy lo que querés q sea, ni puedo manejar lo que sale de mí en las noticias, imposible. Igual te quiero. #Nadaesloqueparece".

Sin poder evitar el tema, la mediática explicó con la voz quebrada: "Con mi papá y con mi mamá estamos bien, siempre. Solo hablo con ellos. Con mis hermanos (ella es la menor de cinco) las cosas suben y bajan, ando surfeando. Todavía no me desbloquearon. La familia no se elije y los amo igual".

De Brito quiso cambiar el clima destacando el fanatismo de Cande Molfese con Karina, y su necesidad de que le enseñara algo sobre previas. "Yo soy la pionera", se ufanó Jelinek y seguidamente le recomendó mostrarse auténtica. Sin embargo no había quedado en su eje, ya que ante un comentario del conductor le devolvió secamente: "Pará, pará, pará, no terminé", cerrando con tensión un momento que intentó ser simpático.