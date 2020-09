Cantando 2020: "La bomba Tucumana" y Mica Viciconte, en una fuerte discusión

Gladys tuvo un nuevo cruce con Mica Viciconte Crédito: Jorge Luengo

La noche de la sentencia y duelo permite que muchos de los participantes del Cantando 2020 crucen sus caminos. En ese contexto, es habitual que surjan todo tipo de fricciones entre los protagonistas de este reality. Y durante la noche del viernes, Gladys "la bomba Tucumana" y Mica Viciconte protagonizaron un nuevo round en un enfrentamiento que se remonta al año pasado.

Cuando Viciconte pasó a saber cuál era su puntaje secreto, los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron si había saludado a la cantante, y ella respondió que no la había visto. En ese momento, Gladys expresó: "Ella es un ser oscuro, yo siento eso. Uno tiene que ser honesto con uno mismo, es lo que a mí me sucede, es mi opinión. Le deseo lo mejor en este certamen, no me interesa tener nada con ella".

Por su parte, la ex participante de Combate se refirió a una burla que Gladys hizo sobre la voz de "Poroto" Cubero, y le dijo: "¿No querés hablar? Generalmente cuando la gente habla por atrás es que no tiene la decisión de enfrentar", pero "La Bomba" inmediatamente respondió: "Estuviste mal en burlarte de mí, en ponerte un almohadón en la panza para imitarme. No me interesa hablar nada con vos. Acá se termina".

Una vez más, Viciconte volvió a la imitación que la cantante hizo de su pareja, y le exclamó: "Si vas a atacar a mi pareja, yo la voy a defender, si vas a hablar así la próxima estaría bueno que me enfrentes". Y sin abandonar el tema, Gladys le dijo: "Yo no me burlé de él, yo imito desde lo sano".

La discusión entre ambas se prolongó unos minutos más, en los que Gladys agregó: "Tenés cara de piedra. Me hacés mucho mal, me duele mucho esta situación, no quiero discutir ni con vos ni con nadie. Estamos en una pandemia tremenda, no da que discutamos". Visiblemente aburrida ante esa situación, Mica sonrió a cámara y se limitó a escuchar el puntaje secreto, que la llevó a una instancia de duelo.

