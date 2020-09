Cantando 2020: "La Princesita" y la confesión que le hizo a Dan Breitman

Dan Breitman recibió un gran elogio de Karina Crédito: Prensa LaFlia

Una de las parejas que más expectativas genera en el Cantando 2020 es la de Dan Breitman y Flor Anca, y el lunes fue el turno de ambos en el rock nacional. En su llegada, luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, Dan quiso hacer un pedido: "Flor después de cada gala recibe mensajes de chonguitos, pero a ella le gustan las mujeres", y dicho eso llamó a que le escriban más ellas, y no tantos ellos. Y luego de esa previa, comenzaron a cantar "Nos siguen pegando abajo".

Al momento de puntuar, Nacha Guevara felicitó a la pareja por lo mucho que se entienden en la pista, pero destacó: "Me hubiera gustado en este tema, que es tan rabioso, un poquito más de rabia, un poco más de carácter. Dan sos actor, pero no aprovechaste lo rabioso que es el tema, daba para que le dieran más" (8). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda, sorprendió cuando confesó: "Esta es mi pareja preferida", y elogió a Dan y a Flor: "Es hermoso verlos a los dos, me gustó mucho" (8).

En su turno, Oscar Mediavilla le aconsejó a Dan meterse más con la letra: "A cada cosa que uno dice tiene que ponerle énfasis en la interpretación, hay que analizar bien el texto antes de cantar. Flor, vos cantás muy bien. Chicos son una pareja interesante (7). Y por último, sin dar una devolución muy prolongada, Moria Casán aseguró: "Alto hormozano (sic), transmiten fuerza, emocionalidad. Me gusta mucho, y mi voto es secreto.