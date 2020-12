Cantando 2020: luego de Carmen Barbieri, otra participante contrajo culebrilla Crédito: Prensa LaFlia

31 de diciembre de 2020 • 01:13

Miguel Angel Rodríguez y Lula Rosenthal fueron una de las parejas encargadas de cerrar una nueva ronda de ritmo libre de Cantando 2020. La cantante, en la previa, explicó por qué llevaba lentes oscuros y reveló que, al igual que le ocurrió a Carmen Barbieri al comienzo del concurso, padece culebrilla. "Es por estrés. No soy alérgica, ni nada", explicó antes de brindar, junto a su compañero, una versión del clásico cubano "Guantanamera".

Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "¿Estás muy molesta? Cuidate. Me gustó la elección, porque es un clásico con los versos del gran José Martí, que un poco lo arruinaste, Miguel. Siempre traen alegría al escenario y están siempre bien. Les agradezco los momentos que nos regalan", expresó.

"Son uno de mis grupos preferidos, desde el principio. Me parece que estuvo bien lo que hicieron, pero a mí no me gustó. Perdón, porque estuvo correcto, pero soy yo el problema", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla (8), a su vez, indicó: "Siempre tienen un nivel parejo. Es un tema muy popular y no sabía cómo lo iban a defender. Y lo hicieron bien, como siempre, aunque tampoco es para que salga a dar una vuelta por el Obelisco":

Para finalizar, Moria Casán, dueña del voto secreto, expresó: "Me gustó, pero no me mató. A mí las canciones tan populares, la verdad que no me gustan, pero los chicos tienen un gran concepto del show. Y ella tiene un gran profesionalismo, porque hay que venir con una culebrilla cerca del ojo, que es algo muy molesto. Miguel también es un gran profesional".

